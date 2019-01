Mannheim. (pol/mare) Ein Streit in einer Gaststätte in der Waldhofstraße in Höhe Kleine Riedstraße ist Montagnacht eskaliert. Es flog sogar eine Flasche, wie die Polizei mitteilt.

Aber der Reihe nach: Drei Männer waren gegen 0.40 Uhr am Eingang der Gaststätte an den Spielautomaten beschäftigt. Ein 57-Jähriger sprach daraufhin auf deren Verhalten an. Das Trio wurde nun zunächst ausfällig. Doch es blieb nicht beim verbalen Zwist.

Einer der Männer nahm eine Glasflasche und und schlug sie auf den Kopf des 57-Jährigen. ER wurde am im Gesicht und am Kopf verletzt und musste mti einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Angreifer waren in der Zwischenzeit geflüchtet. Und zwar in Richtung Alter Messplatz. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die aber ohne Ergebnis blieb.

Der 57-Jährige sagte der Polizei, dass die drei Männer zwischen 20 und 25 Jahre alt seien und dunkle Kleidung getragen hätten. Zwei von ihnen sollen blonde Haare gehabt haben, einer schwarze.

Wer nun etwas zu der Auseinandersetzung sagen kann, kann sich bei der Polizei melden. Und zwar unter der Rufnummer 0621/33010.