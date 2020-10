Mannheim. (pol/ahn) Mehrere Autos, die auf einem Firmenparkplatz in der Besselstraße in Rheinau abgestellt waren, haben bislang unbekannte Täter beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurde im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen an vier Kraftfahrzeugen der Lack mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/833970 in Verbindung zu setzen.