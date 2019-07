Mannheim. (pol/mare) Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn am Samstagnachmittag in der Neckarstadt sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, entstand auch erheblicher Sachschaden.

Ein 58-jähriger Ford-Fahrer missachtete kurz vor 16 Uhr an der Einmündung zur Clara-Reimann-Straße die rote Ampel und stieß beim Abbiegen in die Clara-Reimann-Straße mit einer Straßenbahn der Linie 4a zusammen, die in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Dabei erlitt ein Fahrgast in der Straßenbahn sowie die Beifahrerin im Ford leichte Verletzungen. Beide Verletzte wurden zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert.

Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr vorübergehend unterbrochen. Es war Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstanden.