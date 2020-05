Mannheim. (pol/rl) Am Freitagnachmittag brachten Betrüger eine 78-jährige Mannheimerin um ihre Ersparnisse.

Der Betrüger hatte sich am Telefon als Enkel der Dame ausgegeben. Er behauptete, dass er einen Verkehrsunfall hatte und nun dringend 50.000 Euro in Bar brauche. Die 78-Jährige glaubte dem Betrüger leider und ging zu ihrer Bank, um dort das Geld abzuheben. Dort erhielt sie glücklicherweise nur einen Teil des geforderten Betrags in Bar.

Mit weiteren Anrufen täuschten die Betrüger vor, dass die Geldübergabe dringend in der Augusta-Anlage in Höhe der Hausnummer 11 stattfinden müsse.

Die 78-Jährige ging zu der Adresse, wo sie das Bargeld zwischen 17.30 und 18 Uhr einem Mann übergab. Als die Frau den Betrug bemerkte, verständigte sie die Polizei.

Der Geldabholer soll etwa 40 bis 50 Jahre alt und 1,68 Meter groß sein. Er hatte dunkle, eher sonnengebräunte Haut und eine untersetzte Figur. Er hatte dunkle Augen, dunkle, schwarze Haare, eine "runde Frisur" (Art "Pilzschnitt"). Er trug eine beige Jacke, einen weißen Mundschutz und hatte eine Umhängetasche dabei. Der Mann sprach Deutsch, wahrscheinlich akzentfrei, was aber nicht klar war, da er nur wenig sprach.

Info: Zeugen des Geschehens an der Augusta-Anlage oder Hinweisgeber, werden gebeten, sich unter 0621/174-4444 an die Ermittler der Kriminalpolizei zu wenden.