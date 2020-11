Mannheim. (pol/lyd) Wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Schwetzingen gegen einen bislang unbekannten Autofahrer. Wie die Polizei mitteilt, erstattete eine 21-jährige Autofahrerin am Freitagabend in Schwetzingen Anzeige.

Die Frau berichtete, war sie am Freitagnachmittag mit ihrem Mercedes A-Klasse in Mannheim auf der Zielstraße in Richtung Herzogenriedstraße unterwegs.

Kurz nach 15 Uhr musste sie an der Einmündung Ulmenweg an einer roten Ampel anhalten. Ein nachfolgender Autofahrer erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Mercedes auf.

Doch anstatt sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte gleich weiter, sodass die 21-Jährige keinen eindeutigen Hinweis auf dessen Fahrzeug machen konnte.

Bei dem Unfall entstanden mehrere Tausend Euro Sachschaden. Auch das Auto des Fahrerflüchtigen soll deutlich im Frontbereich beschädigt worden sein.

Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte in der Zielstraße ein starker Fahrzeugverkehr. Wer den Unfall beobachtet hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202-/2880 zu melden.