Mannheim. (pol/mare) Ein 89-jähriger Rentner ist am Dienstag in der Kirchbergstraße von einem Unbekannten bestohlen worden. Das teilt die Polizei mit.

Der Unbekannte wollte demnach gegen 9.35 Uhr zwei 5-Euro-Scheine gewechselt haben, woraufhin der Senior seinen Geldbeutel rausholte, um nach Wechselgeld zu schauen. In diesem Moment griff der Mann in das geöffnete Portemonnaie, stahl mehrere Hundert Euro und ergriff damit in unbekannte Richtung die Flucht.

Der Senior beschrieb den Dieb wie folgt: etwa 40 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, kräftige Figur. Er trug zum Tatzeitpunkt einen grauen Anzug.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu der beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Telefon 0621/718490 zu melden.