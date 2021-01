Mit dem Schulstart wurde es in der Straßenbahn Richtung Weinheim schnell zu voll. Symbolfoto: dpa

Mannheim. (pol/mare) Aufgrund eines Verkehrsunfalls am Marktplatz zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn war der Straßenbahnverkehr in der Fußgängerzone "Breite Straße" am Dienstagmittag unterbrochen. Das teilt die Polizei mit.

Der 86-jährige Mann überquerte kurz vor 11 Uhr den Gleisbereich vom Marktplatz kommend in Richtung des Quadrats R1. Dabei übersah er die gerade anfahrende Straßenbahn und wurde von dieser erfasst. Er stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen zu.

Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über seinen Gesundheitszustand liegen keine näheren Informationen vor. Während der Unfallaufnahme war der Straßenbahnverkehr in der "Breiten Straße" von 11 bis etwa 11.30 Uhr unterbrochen.

Update: Dienstag, 19. Januar 2021, 14.15 Uhr