Mannheim. (pol/mün) Ein 61 Jahre alter Motorradfahrer ist am Ostersonntag seinen schweren Verletzungen nach einem Unfall in Mannheim erlegen. Der Mann war nach Angaben der Polizei am 31. März auf der Südtangente zwischen Lindenhof und Parkring in ein Auto gefahren. Er hatte die Kontrolle über sein Motorrad verloren, weil er offenbar zu schnell unterwegs war.

Die Insassen des Autos, Fahrerin und Beifahrerin sowie drei Kinder, blieben unverletzt.