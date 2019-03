Mannheim. (pol/van) Zu einem Küchenbrand im Stadtteil Rheinau ist es am Montagmittag gekommen, wie die Polizei berichtet. In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Relaisstraße war kurz nach 12 Uhr in der Küche ein Brand ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr der Wache Süd konnte die Flammen rasch löschen.

Die 48-jährige Bewohnerin erlitt bei dem Brand jedoch eine Rauchgasvergiftung und Verbrennungen an der Hand. Sie wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus eingeliefert.

Nach ersten Erkenntnissen der Beamten hatte sich in einem auf dem Herd stehenden Topf Öl entzündet. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen des Polizeipostens Mannheim-Rheinau dauern an.