Mannheim. (pol/mare) Ein 37-jähriger Mann verkaufte am Mittwochabend in der Mannheimer Innenstadt minderwertige Uhren zu überteuerten Preisen an bislang unbekannte Käufer. Das berichtet die Polizei.

Ein Polizeibeamter beobachtete den Mann demnach kurz vor 19 Uhr im Quadrat O2 dabei, wie er einem Passanten auf der Straße eine Uhr verkaufte, anschließend in sein in der Nähe geparktes Auto stieg und in Richtung Wasserturm davonfuhr.

Am Wasserturm wurde das Fahrzeug gestoppt und der 37-Jährige kontrolliert. Dabei fanden die Polizisten mehrere minderwertige Armbanduhren und einen vierstelligen Bargeldbetrag bei ihm. Eine Reisegewerbekarte konnte der in Deutschland wohnsitzlose Mann nicht vorweisen.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdacht des Betrugs sowie Verstoßes gegen die Gewerbeordnung ermittelt.

Käufer, die von dem Mann eine solche Uhr erworben haben, bittet die Polizei, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Telefon 0621/1258-0, zu melden.