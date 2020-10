Mannheim. (pol/mare) Ein 35-jähriger Mann hat am Mittwochabend in einer Straßenbahn in der Neckarstadt randaliert und Polizisten angegriffen. Das teilen die Beamten mit.

Fahrgäste verständigten demnach kurz vor 21 Uhr die Polizei, da in der Straßenbahn der Linie 1 ein Mann lauthals herumschreien und randalieren würde. Als die Beamten die in der Waldhofstraße an der Straßenbahnhaltestelle "Carl-Benz-Straße" stehende Bahn betraten, bemerkten sie sofort den 35-Jährigen, der sich lauthals schreiend in einem Disput mit einer RNV-Mitarbeiterin befand. Der Mann sollte von ihr der Bahn verwiesen werden, da er sich beharrlich weigerte, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Auch den Polizisten gegenüber verhielt er sich äußerst unkooperativ und verließ erst nach wiederholter Aufforderung die Straßenbahn. Als daraufhin seine Personalien festgestellt werden sollten, weigerte er sich zunächst, seinen Ausweis vorzuzeigen. Schließlich wollte er sich eine Zigarette anzünden, was ihm die Polizisten aufgrund der noch laufenden Personalienfeststellung untersagten.

Darauf reagierte er zunehmend aggressiver und ging schließlich mit geballten Fäusten auf die Beamten los. Mithilfe weiterer hinzugeeilter Polizisten wurde er festgenommen und zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht. Dabei kam es zu weiteren tätlichen Angriffen und Beleidigungen gegen die Polizisten. Dabei wurden zwei Beamte leicht verletzt.

Wegen seines weiterhin aggressiven Verhaltens wurde der 35-Jährige zunächst in der Arrestzelle untergebracht. Hier randalierte er weiterhin, bis er schließlich über Atemnot klagte und röchelnd am Boden lag. Polizisten leisteten Erste Hilfe, die alarmierten Rettungskräfte gaben nach der Untersuchung aber Entwarnung.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen. Gegen ihn wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands gegen Polizeibeamte sowie wegen Beleidigung ermittelt. Zudem sieht er einem Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung entgegen.