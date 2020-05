Mannheim

Mannheim-Käfertal. (pol/rl) Am frühen Samstagabend kam es an einer Bushaltestelle im Stadtteil Käfertal zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Kurz vor 19 Uhr wollte ein 35-jähriger Mannheimer an der Haltestelle Habichtplatz in einen Bus der Linie 50 einsteigen, als er plötzlich von mehreren Männern angegriffen wurde.

Die Polizei nahm danach zwei Beteiligte vorläufig fest. Da die Hintergründe derzeit noch unklar sind, sucht die Polizei Zeugen der Attacke. Da sich der Angriff direkt am Bus ereignete müssten Insassen des Busses der Vorfall beobachtet haben.

Info: Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der 0621/174-4444 entgegen.