Mannheim. (pol/mare) Ein Autofahrer aus Ludwigshafen hat sich ohne Führerschein hinters Steuer gesetzt. Und einen Unfall verursacht, wie die Polizei mitteilt.

Dabei nahm der Ford-Focus-Fahrer am Dienstagabend gegen 20 Uhr einem Opel Insignia-Fahrer in der Neckarvorlandstraße im Jungbusch die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos, an denen Schaden von je 4000 Euro entstand.

Der Opel-Fahrer klagte bei der Unfallaufnahme über Verletzungen und wollte selbst in ein Krankenhaus gehen.

Da der 27-jährige Focus-Fahrer keinen Führerschein dabei hatte, sollte die Wohnanschrift in Ludwigshafen aufgesucht werden. Während der Fahrt äußerte der Mann, nicht im Besitze einer Fahrerlaubnis zu sein. Er sieht daher einer Anzeige entgegen.