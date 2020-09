Mannheim. (pol/lyd/mare) Nach einem Streit mit tödlichem Ausgang ist ein 21-jähriger Mann verhaftet worden. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Am Donnerstagabend gerieten in der Innenstadt zwei junge Männer in Streit. Der 21-Jährige stach dabei seinen gleichaltrigen Kontrahenten mit einem Messer in den Brustkorb und verletzte ihn lebensgefährlich. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb der 21-Jährige in einer nahegelegenen Klinik, in die er gebracht worden war.

Nach jetzigem Kenntnisstand soll es kurz nach 18:00 Uhr in einem Studentenwohnhaus in den L-Quadraten aufgrund eines Streits zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden 21-Jährigen gekommen sein, die zu dem tödlichen Messerangriff geführt haben soll. Die genauen Hintergründe der Streitigkeit sind Gegenstand der Ermittlungen.

Am Freitagnachmittag wurde der 21-jährige Student dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen Totschlags. Anschließend wurde der Tatverdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Dezernats für Kapitalverbrechen im Kriminalkommissariat Mannheim dauern an.

Update: Freitag, 25. September 2020, 16.17 Uhr