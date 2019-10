Mannheim. (pol/mare) Ein 20-jähriger Yamaha-Fahrer ist bei einem Unfall am Dienstag in der Friesenheimer Straße schwer verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Bei seiner Fahrt gegen 14 Uhr in Richtung Diffenestraße kam er in einer Kurve zu weit nach rechts und fuhr gegen den Bordstein. Vermutlich war er zu schnell unterwegs.

Der Mannheimer stürzte auf die Fahrbahn und erlitt schwere Verletzungen. Nach den ersten Maßnahmen vor Ort wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Sachschaden an seinem Motorrad entstand in Höhe von 1000 Euro.