Mannheim. (pol/mare) Ein betrunkener Autofahrer ist am Samstagabend vor der Polizeikontrolle geflüchtet und hat Polizisten angegriffen. Das teilen die Beamten mit.

Gegen 21.30 Uhr wurde der Polizei demnach ein Randalierer in einer Wohnung in der Straße "Schafweide" gemeldet. Dieser soll deutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben und dort Mobiliar beschädigt haben. Anschließend sei er in einem Kia davongefahren. Eine Polizeistreife fand das Auto an der Ecke Kobellstraße/Friedrich-Ebert-Straße. Am Steuer saß der 20-Jährige.

Als die Beamten ihn mit Blaulicht und Leuchtschrift kontrollieren wollten, gab dieser Gas und fuhr mit quietschenden Reifen los. Er versuchte, sich mit hoher Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Das Fahrzeug wurde jedoch in Höhe der Lange-Rötter-Straße mithilfe einer weiteren Polizeistreife gestoppt. der 20-Jährige weigerte sich aber, den Kontrollmaßnahmen Folge zu leisten.

Als er zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht werden sollte, wehrte er sich dagegen, zum Streifenwagen gebracht zu werden und griff die Polizisten an. Auch im Polizeirevier wehrte er sich weiter und beleidigte die Polizisten mit. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die vom Rettungdienst versorgt wurden.

Ein Alkoholtest beim 20-Jährigen ergab einen Wert von rund 1,3 Promille, zudem soll er unter dem Einfluss von Drogen und Medikamenten gestanden haben. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen.

Im Kia wurde eine Schreckschusswaffe und diverse Alkoholika gefunden. Gegen den Mann wird nun wegen Sachbeschädigung, Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinflusses, Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte, Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Verdacht des Drogenbesitzes ermittelt.

Weiter wird geprüft, inwieweit der junge Mann gegen Regelungen der Corona-Verordnung verstoßen hat. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde einbehalten. Seinen Rausch konnte er in der Gewahrsamszelle ausschlafen und wurde anschließend auf freien Fuß entlassen.