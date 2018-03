Mannheim. (pol/rl) Geschlagen und am Hals gepackt wurde eine 34-Jährige in der OEG am vergangenen Mittwoch, 21. Februar. Die aus der Ukraine stammende Frau war mit ihrem dreijährigen Kind gegen 10.10 Uhr am Paradeplatz eingestiegen, um nach Käfertal zu fahren.

Kurz vor der Haltestelle "Exerzierplatz" kam es dann zum Zwischenfall: Vermutlich weil das Kind mit den Füßen gegen einen Blechkasten unter dem Sitz trampelte, soll ein bislang unbekannter Mann die 34-jährige Frau erst in russischer Sprache beleidigt haben. Dann schlug er ihr mit der flachen Hand auf die Wange.

Als er dann die Frau am Hals griff, schlug und trat sie auf den Mann ein, sodass er zurücktaumelte. Als er wieder auf die 34-Jährige zukam, ging ein Fahrgast dazwischen und stieß den Mann weg.

Der Mann soll der 34-Jährigen noch den "ausgestreckten Mittelfinger" gezeigt haben, woraufhin die Frau den Mann ebenfalls beleidigt haben soll. Als die Bahn am Exerzierplatz hielt, stieg der Mann aus.

Der Schläger ist etwa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß, hat eine schlanke bis dünne Figur, trug schwarz-weiße Arbeitskleidung und hatte einen Rucksack dabei.

Zeugen des Vorfalls können sich unter der 0621/33010 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt melden.