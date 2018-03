Mannheim. (pol/gun) in 22-jähriger BMW-Fahrer wurde am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall im Quadrat N7 verletzt. Der Mann bog laut Polizeibericht von der Kunststraße nach links in den Kaiserring ein und kam dabei aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab.

Er prallte am rechten Fahrbahnrand gegen einen Baum und wurde mit Verletzungen in eine Klinik gebracht. Während am Baum lediglich geringer Schaden entstand, war der BMW nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Der Blechschaden wird auf rund 5000 Euro beziffert.