Mannheim. (pol/mare) Gleich mehrere Firmen und Läden sind am Wochenende von Einbrechern heimgesucht worden. Das meldet die Polizei.

Bislang Unbekannte brachen in der Nacht zum Samstag in ein Café im Quadrat T 3 ein und stahlen aus mehreren Geldspielautomaten Bargeld in Höhe von mindestens 2000 Euro. Die Täter hebelten im Hausflur des Anwesens die Notausgangstür des Cafés auf und gelangten so in den Gastraum, wo sie sich anschließend an den Automaten zu schaffen machten. Neben dem Bargeld ließen die Einbrecher bei ihrer Flucht noch diverse Flaschen Alkoholika und ein Portemonnaie mit mehreren hundert Euro mitgehen. Der genaue Diebstahl- und Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Der Einbruch muss sich zwischen 1.30 Uhr und 12.30 Uhr ereignet haben.

In der Zeit von Freitag, 21.45 Uhr, bis Samstag, 9 Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in einen Frisörsalon im Quadrat U 6 ein. Der Unbekannte hatte sich durch Aufhebeln der Eingangstüre Zutritt zum Salon verschafft. Aus einer Kasse erbeutete der Einbrecher lediglich einen geringen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden kann bisher noch nicht beziffert werden.

Zeugentelefon für diese Fälle: 06 21 / 1 25 80.

Ein bislang unbekannter Täter suchte in der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Samstag, 12.45 Uhr, in einem Hochhaus am Willy-Brandt-Platz mehrere Firmen heim. Bislang sind der Polizei vier Einbrüche bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschaffte sich der Täter jeweils über die Eingangstür Zutritt zu den Büroräumen und entwendete ein MacBook, Bargeld, zwei Telefone und diverse Scheckkarten. Der Diebstahlschaden beläuft sich bisher auf rund 6000 Euro. Ob es im selben Gebäude noch zu weiteren Einbrüchen kam, steht bislang noch nicht fest. Auch der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Zeugen, die im Tatzeitraum, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Telefon 06 21 / 1 74 33 10 in Verbindung zu setzen.