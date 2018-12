Mannheim-Käfertal. (pol/rl) Im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt wurde ein 67-jähriger Opel-Fahrer nach einem Unfall in der Hafenbahnstraße am Freitagvormittag. Gegen 10.45 Uhr kam es unweit der "Schneckennudel" zum Frontalzusammenstoß zwischen einem Lastwagen und dem Opel. Laut Polizei hatte der 33-jährige Laster-Fahrer das Richtung Diffenéstraße unterwegs war, ein vor ihm wartendes Auto zu spät gesehen. Der Lastwagen-Fahrer wich nach links aus und prallte seitlich versetzt auf den vor ihm wartenden VW-Polo eines 39-jährigen Mannheimers. Danach geriet der Lastwagen in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem entgegenkommenden Opel des 67-Jährigen

Durch den Zusammenprall wurde der 67-Jährige im Wrack des Opels eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort kam er per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt er Brüche an den Armen und Beinen.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die Hafenbahnstraße zwischen dem Luzenberg und Käfertal bis etwa 12.30 Uhr gesperrt. Der Sachschaden wird auf mindestens 25.000 Euro geschätzt. Keines der beteiligten Fahrzeuge war mehr fahrtüchtig.