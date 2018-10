Flensburg/Mannheim. (dpa-lsw) Die Bundespolizei hat im Flensburger Bahnhof einen Mann festgenommen, der seit acht Monaten wegen einer nicht bezahlten Krankenhausrechnung auf der Flucht war. Der 47 Jahre alte Franzose war im Juli und August 2013 in einer Mannheimer Klinik behandelt worden. Als er die Rechnung über mehr als 6000 Euro begleichen sollte, sei er mit seinem Gepäck aus der Klinik geflüchtet und untergetaucht, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Da gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Verdachts des Betruges vorlag, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Beamten hatten den Mann in der Vorhalle des Bahnhofs kontrolliert. Da er angab, seine Ausweispapiere in Dänemark verlosen zu haben, nahmen sie ihn mit auf die Wache. Dort stellten sie fest, dass der 47-Jährige seit Monaten gesucht wurde.