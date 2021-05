Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Napoleon hat Heidelberg wohl nie mit seinem Besuch beehrt. Die Stadt trat erst in den Blick der Weltgeschichte, als die Koalition seiner Gegner hier im Juni 1815 für drei Wochen ihr Hauptquartier einrichtete. Überliefert sind immerhin zwei Anordnungen des Kaisers der Franzosen, welche die Stadt betreffen: Zum einen bewahrt das Stadtarchiv den Abdruck eines wenig bekannten Schutzbriefs in französischer Sprache auf: Auf Wunsch des badischen Landesherren gewährt Napoleon der Universität von Heidelberg und ihren Besitztümern Schutz vor "Störungen und Schäden, die vom Krieg untrennbar sind". Die Order wurde am 3. Oktober 1805 ausgefertigt. Zwei Tage darauf sagte Napoleon der Stadt selbst die Befreiung von aller Einquartierung zu.

Heidelberg lag mittlerweile im Badischen, 1803 hatte die alte Kurpfalz aufgehört zu existieren; die rechtsrheinischen Gebiete mit Mannheim und Heidelberg waren an Baden übergegangen. Unter Napoleon war aus der einstigen Markgrafschaft mit ihrem versprengten Besitz ein respektables Großherzogtum mit Residenz in Karlsruhe geworden. Aber Napoleons Gunst hatte ihren Preis: Die Politik Badens hatte sich vielfach nach den Interessen Frankreichs zu richten, der Kaiser griff auch in innere Angelegenheiten ein. Am schmerzlichsten war, dass viele Landeskinder in Napoleons zahlreichen Kriegen gegen die europäischen Mächte Gesundheit und Leben ließen.

1812 marschierte die Grande Armée schließlich gegen Russland. Der Kriegszug scheiterte vor Moskau, der Rückzug im russischen Winter und der Übergang über die Beresina wurden zur Katastrophe. Etwa ein Drittel der rund 450.000 Mann starken Armee waren Deutsche, circa 7000 kamen aus Baden, unter ihnen die Heidelberger; die Zahlen schwanken.

Welche Schicksale sie im Einzelnen erlitten, lässt sich heute nur noch in wenigen Fällen nachvollziehen. Ihnen wird es nicht anders ergangen sein als den Leidensgenossen, von denen der Fellbacher Johann Maile berichtet: "Manche gingen daher, u. hatten die Füße mit Lumpen umwickelt, weil sie keine Schuhe hatten, u. zum theil keine anziehen konnten, und Manche gingen daher an Krukken, so erbärmlich, daß es nicht zu beschreiben ist, man sah viele Elend u. mit Weinen daher gehen (…)"

Der Russenstein am Neckar westlich des Haarlass ist einem ertrunkenen Kutscher gewidmet. Foto: bec

Nach dem chaotischen Rückzug unter Angriffen von russischen Truppen sammelten sich in Marienwerder im heutigen Polen 145 Kombattanten aus der badischen Brigade. Auch wenn diese Zahl nicht alle Überlebenden erfasst, gibt sie doch einen Eindruck von der Größenordnung des Sterbens. Von der Heimkehr ins Vaterland berichtet wieder Johann Maile: "Nun fragten Manche in den Ortschaften, durch die wir marschierten, nach ihren Söhnen oder Geschwistrige mit weinenden Augen, von denen wir zum theil Nachricht geben konnten, zum theil auch nicht".

Im Jahr darauf, vom 16. bis 19. Oktober 1813, wird die Entscheidungsschlacht der Befreiungskriege geschlagen: Die Verbündeten, im Wesentlichen Russen, Preußen, Österreicher und Schweden, besiegen Napoleons Truppen. Auf dem Königstuhl steht ein Sandsteinblock (derzeit am Rande der großen Baustelle): "Zum Gedenken an die Völkerschlacht bei Leipzig". Als sich die Schlacht zum ersten Mal jährt, leuchten in der Nacht Freudenfeuer von den Bergen überall im Land, auf dem Königstuhl steigt ein patriotisches Fest. Man wird sich aber nicht gerne daran erinnert haben, dass die Badischen in der Völkerschlacht noch auf der Seite des Kaisers kämpften. Erst danach wechselten sie die Seiten und schlossen sich den Verbündeten an.

Im Sommer 1815 spielte für drei Wochen die Militärmusik in Heidelberg. In diesen Tagen musste sich die Allianz erneut zum Krieg rüsten, denn zum Schrecken Europas hatte Napoleon die Insel Elba verlassen. Er war in Frankreich gelandet und marschierte im Triumphzug auf Paris. Als "Herrschaft der hundert Tage" ging diese Episode in die Geschichtsbücher ein. Die Koalition der Gegner wählte Heidelberg zum Hauptquartier. Die Stadt war in Feststimmung, als Großherzog Karl am 5. Juni Kaiser Franz von Österreich und Zar Alexander von Russland begrüßte. Friedrich Rottmanns Aquarell "Einzug der Russen" vermittelt einen Eindruck von dem militärischen Spektakel. Geblieben von diesen geschichtsträchtigen Tagen ist wiederum ein Gedenkstein; er gilt aber nicht den gekrönten Häuptern, sondern dem Kutscher aus der russischen Entourage, der im Neckar ertrank. Der "Russenstein" liegt am Neuenheimer Ufer, ein Stück westlich des Haarlass.

An die Völkerschlacht bei Leipzig erinnert dieser Sandsteinblock auf dem Königstuhl. Foto: bec

Im Rohrbacher Schlösschen hält man bis heute die Erinnerung an Markgräfin Amalie wach. Sie hatte dort ihre persönliche Sommerresidenz. In diesen Tagen bekam sie selbstverständlich Besuch von ihrer Tochter Luise, der Gattin des Zaren. Auch der Zar selbst machte seine Aufwartung und sagte "Maman" zur Schwiegermutter. Kaiser Franz schaute ebenfalls vorbei. Dagegen war mittlerweile das familiäre Band zur Gegenseite zum Problem geworden: Amalies Sohn, Großherzog Karl, war verheiratet mit Stefanie de Beauharnais, der Adoptivtochter Napoleons. Der Großherzog wurde wohl gedrängt, sich scheiden zu lassen, widersetzte sich aber.

Am 18. Juni 1815 siegte die Koalition unter Wellington und Blücher bei Waterloo und Belle Alliance. Glocken läuteten und Kanonen schossen Salut. Europa konnte aufatmen.

In den vielen Kriegen mussten aber nicht nur die Soldaten die Knochen hinhalten, auch die Zivilbevölkerung hatte entsetzlich zu leiden. Nahrungsmittelpreise stiegen auf das Drei- bis Fünffache. Versorgung und Einquartierung von durchziehenden Truppen, Zwangsarbeit, Kriegssteuern lasteten auf den Menschen. Ein Beispiel aus Menzers Rohrbacher Ortsgeschichte verdeutlicht das: "Nach der Schlacht bei Waterloo, in der Napoleon endgültig vernichtet war, glich unser Dorf einem Heerlager. Unablässig zogen Teile der russischen Armee nach Westen. Als dann im September die Rückmärsche der verbündeten Armeen begannen, war bis tief in den Winter hinein Einquartierung aller möglichen Nationen und Waffengattungen hier. (…) Die Sieger aber schleppten eine große Schuldenlast mit sich, die sich auch in der Gemeinde recht hart fühlbar machte", beklagt der Chronist weiter. Noch im Jahre 1832 wenden sich deshalb die Einwohner Rohrbachs an das Großherzogliche Ministerium und fordern eine "Kriegskosten-Verbesserung".