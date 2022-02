September 2020 auf dem Baseballfeld in Patrick-Henry-Village: Mit einem „Tag des Sports“ machte der Sportkreis auf die Bedürfnisse der Vereine in dem neuen Stadtteil aufmerksam. Foto: Fülop

Von Denis Schnur

Heidelberg. Bringt Heidelberg seinen Sportvereinen zu wenig Wertschätzung entgegen? Peter Schlör vom Sportkreis kommt es jedenfalls manchmal so vor. In der Bahnstadt sei der Sport ganz vergessen worden – und auch bei den ersten Planungen für Patrick-Henry-Village fehlten Flächen für die Vereine. Im Interview erklärt Schlör, was es aus Sicht des Sportkreises jetzt braucht.

Herr Schlör, in den meisten Heidelberger Stadtteilen gibt es Sportplätze, in vielen auch Hallen. Dennoch fordern die Vereine immer wieder mehr Sportstätten. Warum?

Weil das immer noch nicht ausreicht. Wir haben gerade im Winter, wenn alle in die Halle wollen, erhebliche Engpässe. Vor Corona war es da schon knapp. Da die Stadt aber permanent wächst und durch die Pandemie der Bewegungsdrang insbesondere von Jugendlichen stark zugenommen hat, hat sich das Problem noch einmal verschärft. Uns berichten sogar schon manche Vereine, dass sie derzeit Jugendliche ablehnen müssen. Und das finde ich für eine Stadtgesellschaft fatal, wenn man die Nachfrage nicht bedienen kann von Jugendlichen, die sich bewegen wollen.

Peter Schlör. Foto: Rothe

Aber die Vereine haben vergangenes Jahr mit einer Halle in Patrick-Henry-Village (PHV) und der Großsporthalle neue Trainingsmöglichkeiten bekommen. Reicht das nicht?

Nein. Wir freuen uns sehr über die Großsporthalle, aber das reicht eben nicht, um die Nachfrage zu decken. Man muss sehen, dass mit der Bahnstadt ein neuer Stadtteil entwickelt wurde, in dem man den Sport total vernachlässigt hat. Da haben wir alle ein bisschen geschlafen. Es gibt da zwar eine kleine Halle in der Schule. Aber für eine Bahnstadt mit 5000 Einwohnern – darunter viele Kinder und Jugendliche – braucht man eigentlich eine dreigeteilte Halle wie etwa beim Helmholtz-Gymnasium im Sportzentrum Süd.

Was würden Sie sich an Stätten wünschen, wenn Sie freie Hand hätten?

Wenn man den neuen Stadtteil in PHV mal außen vorlässt, denke ich, dass wir noch zwei oder drei Hallen in der Größe der IGH- oder Helmholtzhalle bräuchten, um der Nachfrage einigermaßen gerecht zu werden.

Dass diese zusätzlich neu gebaut werden, ist jedoch unwahrscheinlich.

Das stimmt, zumal wir ja auch sehen, dass die Haushaltslage gerade schwierig ist. Aber man könnte, um den Winter zu überbrücken, Gemeinderäume umdeklarieren. Wenn etwa zehn Personen Aerobic machen, könnte dieser Sport auch in einem kleinen Raum stattfinden und müsste nicht ein Drittel einer Halle blockieren. Da kann man in Abstimmung mit dem Sportamt noch an der ein oder anderen Schraube drehen. Zum Beispiel könnten die Hallen auch an den Wochenenden geöffnet werden. Im Augenblick sind wir auch dabei, mit der Stadt einen gesamtstädtischen Sportentwicklungsplan zu erstellen, bei dem wir für jeden Stadtteil schauen, welche Kapazitäten wir brauchen. Der Bedarf hängt ja nicht pauschal von der Zahl der Einwohner ab, sondern etwa auch von der Alterskategorie. Gibt es in einem Stadtteil viele junge Menschen, braucht man eine andere Struktur. Wobei sich mittlerweile auch viele Senioren im Verein sportlich betätigen, was ich persönlich klasse finde – aber es führt natürlich auch dazu, dass wir mehr Flächen brauchen.

Beim Neuenheimer Feld gehen die Überlegungen eher in die andere Richtung. Da hieß es im Masterplan-Prozess, dass die Sportplätze möglichst aus dem Campus raus sollen.

Diese Überlegungen sind durchaus berechtigt, weil wir dort aktuell relativ gut mit Sportstätten ausgestattet sind. Strategisch gedacht wäre es von Stadt und Land eine gute Entscheidung, wenn sie den Rugby-Vereinen und der TSG 78 ein nicht ablehnbares Angebot machen und ihre Flächen auf den Hühnerstein verlagern würden. Dazu müsste man aber die Vereine ansprechen, und es würde natürlich einiges an Kosten verursachen. Aber dafür hätte man im Campus eine wunderbare Entwicklungsfläche für die Kliniken.

Im Campus nur geduldet, in der Bahnstadt "vernachlässigt" – wie sieht es in Sachen Sportflächen bei den Planungen für PHV aus?

Da wurden wir im ersten Entwurf zum Dynamischen Masterplan komplett vergessen. Da hieß es dann von der IBA zum Thema Sport: "Ach stimmt. Sport gibt’s ja auch noch." Da fehlt mir manchmal einfach die Wertschätzung.

Woran liegt das Ihrer Meinung nach?

Gute Frage – immerhin haben wir über 40.000 Mitglieder in den Vereinen in Heidelberg, finden aber trotzdem nicht entsprechend Gehör. Vielleicht müssten wir manchmal lauter werden, unsere Ellbogen ausfahren und Forderungen stellen. Bei anderen Einrichtungen scheint das ja zu funktionieren.

Beim Thema PHV wurden Sie ja aktiv.

Genau. Nachdem wir zunächst vergessen worden waren, haben wir mit dem Sportkreis und dem Bündnis für Sport in Zusammenarbeit mit dem Sportamt im Sommer einen Tag des Sports in PHV veranstaltet und gezeigt, dass wir da sind. Und wir haben uns die Halle dort angeschaut und schnell gemerkt: Die kann man nutzen – wenn auch ohne Heizung und Duschen. Wir dachten zunächst, es würde schwierig werden, da draußen dann auch die entsprechende Nachfrage zu bekommen.

Aber kam die dann?

Und wie! Wir haben dort aktuell 90 Prozent Auslastung durch acht Vereine – trotz fehlender Heizung und Dusche. Und da lebt ja noch keine einzige Person im PHV. Das sind nur Menschen, die aus anderen Stadtteilen wegen des Sports dorthin kommen. Das zeigt doch eindeutig, wie groß der Bedarf ist.

Sie haben nicht nur die Halle sofort zur Verfügung gestellt bekommen, die IBA hat auch den Masterplan überarbeitet. Sind Sie nun zufrieden?

Die aktuelle Variante ist besser als die, in der man uns gar nicht auf dem Schirm hatte. Uns ist auch klar, dass wir nie so viele Sportflächen bekommen, wie sie die Amerikaner dort hatten. Das würden wir ja auch nie fordern. Aber was derzeit vorgesehen ist, ist immer noch zu wenig. Für einen Stadtteil mit 10.000 Einwohnern bräuchte es aus unserer Sicht vier Dinge: zunächst eine Halle in der Größe der Erlenweghalle. Die könnte dort entstehen, wo jetzt die Middle School ist. Aus dem Baseball-Feld daneben könnte ein Sportplatz mit Arena werden. Dann bräuchten wir noch eine weitere Halle. Für die gibt es auch eine interessante Idee: Man könnte sie mit Unterstützung der Stadtwerke auf ein Parkhaus draufpacken. So bräuchten wir keine zusätzliche Fläche. Außerdem braucht ein so großer Stadtteil dringend ein Lernschwimmbecken. Das sind die Forderungen der Sportvereine – und die sind bislang nicht annähernd erfüllt.

Dafür sind in PHV viele frei zugängliche Bewegungsangebote im Freien geplant.

Die sollten auch unbedingt kommen – aber als zusätzliches Angebot. Solche Flächen sind wichtig, aber sie dürfen nicht in Konkurrenz zu den Sportstätten der Vereine stehen. Denn die Vereine leisten ja viel mehr als nur ein reines Bewegungsangebot. Die lehren auch Werte wie Kameradschaft, den Umgang mit Niederlagen, Integration, Ehrenamt – all das kann man mit nur öffentlichen Flächen nicht vermitteln.

Könnte man nicht auch die Sportflächen der Allgemeinheit zugänglich machen – wie jüngst eine Jugendliche in Schlierbach gefordert hat? Gerade wenn die Vereine keine neuen Mitglieder aufnehmen können, wäre das doch eine Möglichkeit, um Begeisterung für Sport zu wecken.

Ja, da bin ich bei Ihnen – aber nur, wenn klar ist, wer verantwortlich ist. Das Thema Schlierbach hat ja auch bei uns Wellen geschlagen. Wenn man das von außen betrachtet, kann man die junge Dame verstehen: Man läuft am Sportplatz vorbei, alles ist frei und ungenutzt, man kommt aber nicht rein. Aber dahinter ist es komplizierter: Der Verein, der vom Sportamt die Fläche anmietet, hat die Verantwortung, wenn etwas passiert – etwa bei Vandalismus. Im Zweifel haftet dann der ehrenamtliche Vorstand. Da überlegt sich doch jeder Verantwortliche: "Einfach aufschließen? Würde ich gerne, die Verantwortung ist mir aber zu groß!" Diese Fragen müsste man lösen – etwa, indem man eine Zugangskontrolle macht. Das könnten die Vereine gegebenenfalls machen mit Unterstützung der Stadt. Ein solcher Lösungsansatz ist seitens der Stadt schon in Planung.

In PHV werden nicht nur neue Sportflächen geplant, sondern auch ein neues Ankunftszentrum: Mit dessen Lage mitten im Stadtteil ist auch die Hoffnung verbunden, dass vor Ort gleich die Integration startet. Welchen Beitrag können die Sportvereine da leisten?

Die Sportvereine tragen schon lange immens zur Integration bei. Im Sportkreis gibt es eigens hierfür einen Migrationsbeauftragten, Rama Aithal. Sport ist für mich auch die beste Möglichkeit, Menschen zu integrieren. Man braucht dafür nicht zwingend eine Sprache, wenn man etwa zusammen Fußball spielen will. Die Heidelberger Vereine integrieren seit Jahren Flüchtlinge und Menschen mit Migrationshintergrund, die dauerhaft hierbleiben. Aber im Ankunftszentrum ist das natürlich etwas anderes – die Ankommenden bleiben nur relativ kurz, in der Regel sechs bis acht Wochen. Nichtsdestotrotz werden die Vereine das Thema auf jeden Fall aktiv begleiten.

Etwa, indem der Verein sagt: Unser Training steht – zumindest an einigen Tagen – auch für die Bewohner des Ankunftszentrums offen?

Zum Beispiel. Ich bin mir sicher, dass der Sport dort zur Integration beitragen wird. Da sind die Vereine – allen voran die SG Kirchheim, die FG Rohrbach oder der HSC – ja schon jetzt sehr aktiv.