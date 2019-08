Von Timo Frahm

Heidelberg. 100 Menschen überbieten sich gegenseitig bei einer aufgeregten Auktion. Die Gemälde, um die es geht, sind offensichtlich sehr begehrt. Doch die Künstler heißen nicht etwa Picasso, van Gogh und Michelangelo, sondern Tarak, Ludwig und Kin Yadanar Min. Die drei Elefantenbullen des Heidelberger Zoos haben frei Rüssel bunte Gemälde angefertigt, die anlässlich des Welt-Elefantentages gestern unter begeisterten Fans der Dickhäuter versteigert werden. Werke mit Titeln wie "Happy Elephants" oder "Die Zauberflöte" werden an den Meistbietenden verkauft. "Alle Erlöse der heutigen Veranstaltung gehen direkt an unsere Partnerorganisation in Sri Lanka", verkündet der Direktor des Heidelberger Zoos, Dr. Klaus Wünnemann, stolz. Doch die Auktion ist nicht alles, was den Teilnehmern der Veranstaltung an diesem Tag geboten wird.

Die Besucher treffen sich abends im Inneren des Elefantenhauses, um gemeinsam mit vielen Tierpflegern zu feiern. "Es ist wichtig, dass wir einen Welt-Elefantentag haben", betont Wünnemann. "Er soll die Menschen für die Bedrohung der Asiatischen Elefanten sensibilisieren, auf ihre Situation aufmerksam machen und sie verbessern."

Der Heidelberger Zoo trägt seinen Teil dazu bei, die Tierart zu erhalten: Er hält drei junge Elefantenbullen zwischen acht und 13 Jahren, inklusive Ludwig, dem Patentier der RNZ. Warum nur Männer? "In freier Wildbahn leben Elefanten in Kuhherden mit ihren Kindern. Die Jungbullen werden mit zunehmendem Alter rebellisch und verlassen schließlich die Gruppe", erklärt Elefanten-Pflegerin Kim Klene. "Sie gehen dann in lose Bullen-Verbände, bis sie sich zur Fortpflanzung wieder eine Herde suchen." Eben dieser Zwischenschritt in ihrer Entwicklung werde in Heidelberg simuliert. "Es ist quasi ein Elite-Internat für Elefantenbullen", fügt Zoodirektor Wünnemann lachend hinzu. "Wir stecken viel Arbeit in die Ausbildung unser Elefanten zu sozialen, zum Leben in einer Elefantenkuhherde fähigen Tieren." Und das offensichtlich mit Erfolg: Zwei der hier großgezogenen Elefantenbullen wurden in anderen Zoos bereits zu Vätern.

Doch noch sind die drei WG-Bewohner recht wild: "Es geht hier oft ziemlich ruppig zu", sagt Pflegerin Klene. "Es sind halt Jungs. Da ist man froh, auf der anderen Seite des Gitters zu stehen." Allgemein habe sich der Umgang mit Elefanten im Zoo in den letzten Jahrzehnten gewandelt, erklärt sie. "Wir haben sehr wenig direkten Kontakt mit den Vierbeinern. Immerhin versuchen wir, ihr natürliches Leben zu imitieren, und da gibt es schließlich auch keinen Menschen, der ihnen sagt, wo es langgeht."

An jeder Station haben die Besucher die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Eine Möglichkeit, die gerne wahrgenommen wird. Ob Jung oder Alt - die Teilnehmer interessieren sich für alles rund um das riesige Tier. Viele sind schon zum wiederholten Male hier. So auch Katrin mit Tochter Emilia und Sohn Gabriel. Die Familie ist bereits zum dritten Mal beim Welt-Elefantentag, was die Kinder zu kleinen Elefanten-Experten macht. "Es ist einfach immer wieder ein großes Erlebnis, den Dickhäutern so nah zu kommen", sagt ihre Mutter.

Die Veranstaltung soll vor allem auf die Bedrohung der Tiere aufmerksam machen. Das Hauptproblem der Asiatischen Elefanten ist die Verdrängung durch den Menschen. Tierpfleger Julian Oosterveen sagt dazu: "Oftmals wird ihr Lebensraum dadurch bedroht, dass Wälder zum Anbau von Palmöl gerodet werden. Wir alle unterstützen die Zurückdrängung der Elefanten, indem wir etwa palmölhaltige Nuss-Nougat-Creme kaufen." Dabei gebe es palmölfreie Alternativen. "Darauf umzusteigen wäre schon mal die erste gute Tat des Tages."

Am Ende der Veranstaltung waren Besucher und Personal gleichermaßen begeistert. "Das Event ist ein totaler Erfolg. Ich finde es großartig, dass die Elefanten so vielen Menschen wichtig sind", freut sich der Zoodirektor. "Und wir kommen immer wieder gerne!", ergänzt Besucherin Katrin - und in den Gesichtern ihrer Kinder erkennt man schon die Vorfreude.