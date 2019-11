Vor 15 Jahren wurde die Pyramide auf dem Marktplatz erstmals aufgestellt. Nun wandert sie auf den Universitätsplatz, und an ihre Stelle tritt das hölzerne Fass (samt sich drehendem Perkeo auf dem Dach), das gerade in Ostfriesland gebaut wird. Foto: Joe

Heidelberg. (RNZ/mare) So langsam machen auch die Temperaturen mit und wecken vorweihnachtliche Stimmung und Glühwein-Lust. Denn bald ist es wieder soweit: Der Heidelberger Weihnachtsmarkt startet am Montag, 25. November 2019. Ab dann wird die Altstadt vier Wochen mit vorweihnachtlicher Stimmung erfüllt, wie Heidelberg Marketing mitteilt. Ein Überblick über die wichtigsten Zeiten, Standorte und Aktionen:

> Eröffnung: Los geht es am Montag, 25. November, ab 11 Uhr mit Glühwein, Eisbahn und Kunsthandwerk. Bei der offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch den Ersten Bürgermeister Jürgen Odszuck sorgt das Heidelberger Christkind Ingrid - unterstützt von seinen Engeln Clara, Victoria, Kaja und Fabienne mit Gedichten und Weihnachtsliedern - für festliche Stimmung. Die Eröffnungsfeier beginnt um 18 Uhr auf dem Rathausbalkon am Marktplatz.

> Wann ist der Weihnachtsmarkt geöffnet? Der Heidelberger Weihnachtsmarkt ist vom 25. November bis zum 22. Dezember offen. Die Öffnungszeiten sind jeweils Sonntag bis Freitag von 11 bis 21 Uhr und samstags von 11 bis 22 Uhr. Das Heidelberger Winterwäldchen auf dem Kornmarkt und Bismarckplatz sind vom 25. November bis zum 1. Januar 2020 geöffnet und nur am 24. Dezember geschlossen. Die Zeiten: Sonntag bis Freitag, 11 bis 21 Uhr sowie samstags 11 bis 22 Uhr. Die Eisbahn auf dem Karlsplatz läuft vom 25. November bis zum 6. Januar 2020, außer am 24. Dezember. Täglich können Gäste zwischen 10 und 22 Uhr Schlittschuhlaufen. An den Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember, öffnet die Bahn von 12 bis 22 Uhr, am 31. Dezember zwischen 10 und 1 Uhr nachts und schließlich am 1. Januar 2020 zwischen 12 und 22 Uhr. Schulklassen und Kindergartengruppen können in der ersten Laufzeit von 10 bis 11.30 Uhr kostenlos Schlittschuh laufen (telefonische Anmeldung ab 25. November unter Telefon 0171/3415374 erforderlich).

> An welchen Standorten wird der Markt aufgebaut? Auf sechs Plätzen wird es den Budenzauber geben. Auf dem Bismarckplatz dreht sich alles ums Essen: Hier wird es süße und herzhafte Spezialitäten geben. Und zwar sogar bis zum 1. Januar 2020. Am Anatomiegarten gibt es ebenfalls winterliche Köstlichkeiten, aber auch Buden mit Handwerkskunst rund um das Bunsen-Denkmal.

Zentraler Standort wird der Universitätsplatz: Hier befindet sich der größte Teil des Weihnachtsmarktes. Rund 70 Stände werden hier Geschenke, Kulinarisches, Handwerkskunst und Kuriositäten bieten. Zudem steht hier das über 100 Jahre alte Karussell. Neu wird sein, dass erstmals die Weihnachts-Pyramide auf dem Uniplatz steht. Bisher drehte sie sich auf dem Marktplatz.

Daher wird auch der Marktplatz in neuem Gewand erstrahlen: Hier wird das Große Fass mit sich drehendem Perkeo - der Heidelberger Symbolfigur - darauf aufgebaut. Und in dem 10 Meter hohen Fass mit 120.000 Litern Fassungsvermögen wird es über einem Verkaufsstand einen Raum mit Platz für 30 Gäste inklusive Logenblick auf dem Marktplatz geben. Der Lions Club stellt wieder das „Haus des Weihnachtsmanns“ auf und in der Bürgerhütte präsentieren sich Institutionen und Vereine.

Auf dem Kornmarkt bleibt alles beim Alten: Eine "märchenhafte Atmosphäre" mit dem Heidelberger Winterwäldchen mit über 100 funkelnden Tannenbäumen, einer Weihnachtskrippe und weißen Pagodenzelten verspricht Heidelberg Marketing. Dazu wird hier eine Kindereisenbahn aufgebaut. Auch dieser Teil bleibt bis zum 1. Januar 2020 stehen.

Auf dem Karlsplatz wird's sportlich: nämlich beim Schlittschuhlaufen auf der Eisbahn. Hier können sich die Gäste sogar bis zum 6. Januar 2020 austoben. Daneben wird es hier Buden mit Glühwein und Köstlichkeiten geben.

> Welche besonderen Aktionen finden statt? Wie jedes Jahr wird es auch 2019 besondere Aktionen und Aktionstage geben. Familien, Senioren und Studenten erhalten an bestimmten Tagen Preisnachlässe: Beim Studententag immer montags gibt's den Glühwein für Studis billiger. Jeden Donnerstag ist Familien- und Seniorentag. Kinder und Menschen ab 65 erhalten dabei viele Vergünstigungen. Der Nikolaus dreht am 6. Dezember seine Runden auf dem Weihnachtsmarkt und verteilt Geschenke an die kleinen Besucher.

Die Queer-Community feiert am 2. Dezember Pink Monday. Um 18 Uhr geht es auf dem Marktplatz los, offizielle Eröffnung ist um 19 Uhr. Dabei werden das Rathaus, der Herkulesbrunnen und die Heiliggeistkirche in Pink angestrahlt. DJane Simoné sorgt auf der Bühne mit Weihnachtsmusik zum Tanzen und Mitsingen für Stimmung, Travestie-Star Viola Varell führt durch den Abend, es wird pinkfarbenen Glühwein in Pink-Monday-Sammlertassen geben. Außerdem öffnet die Heiliggeistkirche von 18.30 bis 21 Uhr ihre Türen und erstrahlt auch im Inneren pink. Die Aktion findet zugunsten der AIDS-Hilfe Heidelberg statt. Der Eintritt ist frei.

Am 14. Dezember steht die Heidelberger Einkaufsnacht an. Dann können Besucher bis 22 Uhr einkaufen. Der Weihnachtsmarkt hat an diesem Tag zudem bis 23 Uhr geöffnet.

Schließlich gibt es weitere Aktionen von gemeinnützigen Organisationen: Soziale, karitative und diakonische Einrichtungen Heidelbergs präsentieren sich am 30. November von 11 bis 18 Uhr auf dem Adventsmarkt auf dem Friedrich-Ebert-Platz. Der Rotaract Club Heidelberg führt am 7. Dezember am Kornmarkt eine Aktion durch, bei der Besucher Heimkindern in Heidelberg einen Weihnachtswunsch erfüllen können. Auf dem Bismarckplatz verkauft UNICEF an einem eigenen Stand Grußkarten zur weltweiten Unterstützung von Kinderhilfsprojekten.

An den Adventssamstagen wird es Führungen über den Weihnachtsmarkt geben, wobei es Heidelberger Geschichte, vorweihnachtliche Bräuche und weihnachtliche Anekdoten geben werden. Sie finden an den ersten drei Adventssamstagen um 18.30 Uhr statt. Treffpunkt ist der Haupteingang zum Rathaus auf dem Heidelberger Marktplatz.

Die Kirchen, das Theater und Orchester Heidelberg und das Kulturfenster bieten mit Konzerten und Theateraufführungen ein umfangreiches kulturelles Programm während des Weihnachtsmarktes. Informationen zu den Programmpunkten gibt es hier.