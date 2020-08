Heidelberg. (RNZ) Die Gegner einer Verlagerung des Ankunftszentrums für Geflüchtete auf das Gewann Wolfsgärten bei Wieblingen haben sich formiert. Bald soll die Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren starten, mit dem die Entscheidung des Gemeinderats vom Juni rückgängig gemacht werden könnte.

Nun erhöht die Gruppe, die das Bürgerbegehren vorbereitet, den Druck auf die Stadt. In einer Pressemitteilung fordert Edgar Wunder, Vertrauensperson des Bürgerbegehrens, im Namen der Gruppe die Stadt Heidelberg auf, "unverzüglich alle entsprechenden Planungsprozesse bis zu einer endgültigen Entscheidung zu stoppen". So könnten "unnötige Planungskosten und Irritationen vermieden werden". Zudem solle in die mit dem Land Baden-Württemberg gebildete Arbeitsgruppe zum weiteren Vorgehen auch ein Vertreter des Bürgerbegehrens mit einbezogen werden.

Die Aktivisten müssen bis spätestens 31. März 2021 Unterschriften von zehn Prozent der wahlberechtigten Heidelberger – das sind etwa 7700 Menschen – einsammeln, damit sich der Gemeinderat des Themas erneut annehmen muss. Das Gremium könnte dann entweder seine ursprüngliche Entscheidung revidieren oder die Frage an die Bürger weitergeben.

Dabei drücken die Initiatoren jetzt aufs Tempo. Während sie noch vorletzte Woche erklärt hatten, den gesamten Zeitraum ausnutzen zu wollen, schreibt Edgar Wunder nun: "Wir werden mit der Einreichung des Bürgerbegehrens keineswegs das Ende der Frist abwarten." Man werde mit der Unterschriftensammlung so rasch wie möglich beginnen und das Bürgerbegehren so früh wie möglich einreichen. "Unser Zeitplan ist so, dass der Bürgerentscheid zu unserem Anliegen bereits zusammen mit der Landtagswahl am 14. März 2021 stattfinden kann."

Dazu müssten die Unterschriften schon Monate vorher eingereicht werden. Und das ist aus Sicht der Initiatoren auch durchaus sinnvoll: "Dadurch werden sich alle Parteien in der heißen Phase des Landtagswahlkampfs dazu verhalten müssen, ob sie wirklich neu ankommende traumatisierte Flüchtlinge am Autobahnkreuz unterbringen möchten, oder ob sie nicht lieber freiwillig das Anliegen des Bürgerbegehrens übernehmen und dadurch einen Bürgerentscheid parallel zur Landtagswahl vermeiden", heißt es in der Pressemitteilung.

Man sei bereit, sofort mit dem Unterschriftensammeln loszulegen, müsse aber noch auf die Stadt warten: "Die Unterschriftensammlung kann erst beginnen, wenn die Stadt ihrer Auskunftspflicht zu Kostenfragen nachgekommen ist, weil diese Angaben auf dem Unterschriftenformular mit enthalten sein müssen." Man erwarte, dass die Stadt diese Auskünfte bis Ende August erteile.