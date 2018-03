Heidelberg. (rie) Mit einem eindrucksvollen Abend gingen am Samstag die "Wochen gegen Rassismus" in Heidelberg zu Ende. Markus Nierth, Ex-Bürgermeister in Tröglitz (Sachsen-Anhalt), erzählte gemeinsam mit seiner Frau Susanna im vollen Interkulturellen Zentrum (IZ), wie in ihrem Heimatort der Hass den Zusammenhalt zersetzte.

Die Nierths standen fassungslos vor der Aggression, die sich Ende 2014 in dem kleinen Ort Bahn brach, als dort 60 Flüchtlinge unterkommen sollten. Nierth, der sich für die Aufnahme einsetzte, wurde offen bedroht. Um seine Familie zu schützen, trat er zurück - wenig später brannte das für die Flüchtlinge vorgesehene Haus. "Wahrscheinlich war ich anfangs zu weich", sagte Nierth. Er habe gelernt: "Man muss schon bei den ersten Anzeichen von Unmenschlichkeit klare Grenzen aufzeigen - damit diese sich nicht verschieben."

Klare Grenzen setzen gegen Hass - das ist eines der Ansinnen der 14-tägigen Wochen gegen Rassismus. Die 40 Diskussionen, Konzerte, Workshops und Lesungen trafen einen Nerv: Es kamen noch mehr Besucher als in den vergangenen Jahren.

"Natürlich sind solche Aktionswochen in Zeiten wie diesen auch eine Form der Selbstvergewisserung: Rassismus hat in dieser Stadt keinen breiten Rückhalt", sagt IZ-Leiterin Jagoda Marinic´, die Initiatorin der hiesigen Wochen gegen Rassismus. "Die große Mehrheit der Stadtgesellschaft steht fest hinter einer der Kernerrungenschaften der deutschen Demokratie: Die Würde des Menschen ist unantastbar." Und zur Demokratie gehöre das Recht und die Pflicht, sich gegen ihre Feinde zur Wehr zu setzen. "Knapp 80 Heidelberger Institutionen und Vereine haben selbstbewusst die Vielfalt der Stadtgesellschaft erlebbar gemacht und gezeigt: Zusammenhalt entsteht durch Dialog und nicht durch Hass."