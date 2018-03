Von Denis Schnur

Heidelberg. Die Heidelberger Universität ist eine Hochburg der Grundlagenforschung - und doch spricht man selten darüber. Warum? Weil die Ergebnisse - etwa der Bio- oder Materialwissenschaftler - meist nicht direkt angewandt werden. Und wohl auch, weil Titel wie "Integrative Analyse der Replikation und Ausbreitung pathogener Erreger" nicht gerade Hochspannung versprechen. Dass die Forschung trotzdem ziemlich spannend sein kann, zeigte am Donnerstag die erste Veranstaltung der Reihe "Überlebensstrategien". Uni, Karlstorbahnhof und RNZ stellen darin Sonderforschungsbereiche (SFB) vor - aber eben nicht für Experten, sondern so, dass jeder etwas damit anfangen kann.

Da kam für die erste Veranstaltung das Tandem aus dem Infektiologen Hans-Georg Kräusslich und dem Leiter der RNZ-Stadtredaktion, Micha Hörnle, gerade recht. Kräusslich ist es als Sprecher des SFB 1129 (der mit der "Replikation pathogener Erreger") gewohnt, seine Forschung zu erklären. Und Hörnle hatte vorher "fast keine Ahnung", wie er selbst betonte - und bewies: In der Anmoderation griff er aktuelle Fälle auf, bezeichnete dabei "Meningokokken" als Viren. Sofort korrigierte der Experte: Die Erreger, die zu Hirnhautentzündung führen können, sind natürlich Bakterien.

Und schon war der Infektiologe in seinem Element: Gemeinsam mit Hörnle ging er durch die Fälle in Lindenfels und Walldorf ("Natürlich geht einem das nahe. Aber wir denken da eher: Was kann ich tun?"), seinen Werdegang ("Ich dachte, ich lerne was Ordentliches, werde Arzt"), aber vor allem hatte Kräusslich Gelegenheit, "seinen" SFB vorzustellen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert darin seit 2014 knapp 20 Arbeitsgruppen, die sich mit Krankheitserregern befassen: mit HIV, dem Hepatitis- und Grippe-Virus, mit Viren im Magen-Darm-Trakt oder dem Malaria-Erreger.

Vereinfacht gesagt, wollen die Forscher herausfinden, wie sich Krankheiten verbreiten: Warum werden manche krank, wenn sie infiziert werden, andere nicht? So führe etwa der Poliovirus bei zehn bis 20 Prozent der infizierten Kinder zu Durchfall, bei 0,5 Prozent zu Lähmungen, der Rest bleibt gesund. Die Erkenntnisse, die dabei gewonnen werden, sollen irgendwann dazu dienen, Medikamente zu entwickeln. Kräusslich selbst befasst sich mit dem HI-Virus, dem Auslöser von Aids. Dort habe es zwar Fortschritte gegeben, aber eine Heilung sei nicht in Sicht: "Wir können das Fortschreiten der Erkrankung stoppen, aber den Erreger nicht eliminieren." Und weil das Virus sich stark wandele, könne man bislang keinen Impfstoff entwickeln.

Ähnlich ist es im Arbeitsbereich von Julia Aktories: Sie schreibt ihre Doktorarbeit über die Malaria-Erreger, die weder Virus noch Bakterium sind - sondern "Plasmodien", wie sie erklärte, als sie für ein paar Minuten das Mikro übernahm. Die junge Forscherin ist von diesen Erregern "total fasziniert". Sie ändern nicht nur ihre Form, sie können auch gleiten: Sie bewegen sich in der menschlichen Haut fort, ohne sich zu bewegen. "Das wäre, als würde ich mich auf den Boden legen, nichts machen und wäre gleich am Bahnhof", so Aktories, der man anmerkte, dass sie als "Science Slammerin" Erfahrung darin hat, ihr Forschungsgebiet kurzweilig rüberzubringen.

So gaben die Wissenschaftler nicht nur Einblick in ihre Arbeit, sie unterhielten die gut 80 Gäste im "Klub K" des Karlstorbahnhofs bestens. Und was nach einer guten Stunde nicht beantwortet war, wurde im Anschluss an der Bar geklärt: "Gegen einen Drink beantworte ich alle Fragen", versprach Kräusslich lachend.