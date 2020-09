Heidelberg. (RNZ) Aufgrund der Corona-Krise ermöglichte die Stadt vielen Gastronomen eine aufgestockte und verlängerte Außengastronomie. Nun fürchten laut der Wählervereinigung "Die Heidelberger" viele Wirte aber den Winter. "Nachdem nun die sommerliche Wärme am Abend zurückgeht, wachsen die Sorgen der Gastwirte", schreiben die "Heidelberger".

"Nach Überzeugung des Branchenverbandes Dehoga sind die Gastronomieunternehmen auf eine Verlängerung der Außensaison angewiesen. Dafür sollte auch der Einsatz der verbotenen Heizstrahler erlaubt werden – wofür sich auch der Bundesverband der deutschen Gastronomen stark macht. In Heidelberg, wo man oft bis tief in den Herbst noch herrliche goldene Tage erlebt, könnte so eine längere Außenbewirtschaftung ermöglicht werden."

Die Wählervereinigung bittet deshalb die Stadtverwaltung "inständig darum, die temporär erweiterte Außenbewirtschaftung weiterhin zu ermöglichen und dabei auch den Einsatz von Heizstrahlern als Ausnahme zu erlauben, wie es aktuell auch in anderen Städten diskutiert wird."