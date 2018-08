Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Vor lauter Verzweiflung rief der Mann am Ende die Polizei. Der Grund: Ein Baby-Eichhörnchen war dem Karlsruher auf den Fersen und ließ nicht von ihm ab, sodass der Mann die Nerven verlor. Der kleine Nager schlief dann ein und kam später in eine Auffangstation. Jeanette Plehn-Mahler lacht, als sie von dem Vorfall erzählt.

Doch die Tierarzthelferin kennt den ernsten Hintergrund: "Wenn ein Eichhörnchen einem Menschen hinterher läuft, braucht es oft Hilfe." Auch andere Wildtiere können auf menschliche Hilfe angewiesen sein. Dabei gibt es allerdings viel zu beachten, denn auch hier gilt: Das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ein Überblick für den Ernstfall:

Welche Tiere brauchen Hilfe? Mal sollte der Mensch helfen, mal richtet er nur Schaden an: Junghasen und Rehkitze etwa laufen generell nicht davon, sondern kauern am Boden. Berührt der Mensch die Tiere, werden sie von der Mutter verstoßen. Bei Jungvögeln ist das anders: "Einen Spatzen können Sie theoretisch knuddeln", scherzt Plehn-Mahler. Die Tierarzthelferin hat eine private Pflegestation für Wildvögel und Kleinnager. Sie erklärt: Auch Jungvögel sitzen mal auf dem Boden und nicht im Nest. "Da meinen die Leute oft: Oh Gott, der kann nicht fliegen", so Plehn-Mahler. Das sei jedoch kein Todesurteil: In der Regel versorgen die Eltern das Jungtier weiterhin. Nur wenn das Vögelchen an einer gefährlichen Stelle sitzt, dehydriert ist oder von einer Katze erwischt wurde, "dann braucht es Hilfe". Geht es dem Tier gut, kann man es in sicherer Entfernung, im Nest oder auf einem Ast absetzen.

Muss ich das Tier melden? Fällt ein Tier unter das Jagdrecht, ist es eine Ordnungswidrigkeit, wenn das verletze Tier einfach aus der Natur genommen wird. Viele meinen, das sei Wilderei. "Das stimmt nicht", erklärt Plehn-Mahler. Einem Tier Hilfe zukommen zu lassen, ist erlaubt, allerdings muss der Jagdberechtigte informiert werden. Wer den Zuständigen nicht kennt, kann sich an die Polizei wenden. Unter das Jagdrecht fallen zum Beispiel Füchse, Rehe, Wildschweine - aber auch Wildenten und -gänse sowie fast alle Greifvögel und Falken. Wer ein verletztes Tier, das dem Jagdrecht unterliegt, findet, muss dem Jagdberechtigten oder der Polizei mitteilen, wo er das Tier gefunden hat. Sind größere Tiere verletzt, kommen Polizei und Jäger an den Fundort. Ebenfalls gemeldet werden sollten kranke Tiere, denen man sich nicht nähern kann, weil sie gefährlich sind oder auffälliges Verhalten zeigen.

Wer hilft mir mit dem Tier? Verschiedene Stellen bieten Hilfe für kranke Wildtiere. Plehn-Mahler empfiehlt, bei der Wildtierhilfe anzufragen. Je nach Tierart gebe es da verschiedene Stationen, die Hilfe anbieten oder weiter vermitteln. "Da gibt es meistens eine Handynummer, die immer besetzt ist", so Plehn-Mahler. Auch das Tierheim vermittelt oft einen Tierarzt. Die sind zur Ersten Hilfe verpflichtet. Danach helfen häufig ehrenamtliche Retter wie die Wildvogelrettung Sandhausen.

Wer trägt die Kosten? Wer das Tier aus der Natur an sich nimmt, trägt auch die Kosten für die ärztliche Hilfe. "In der Regel werden sie umsonst behandelt", weiß Martina Kroll von der Kleintierpraxis in Rohrbach. Plehn-Mahler hat ähnliche Erfahrungen: "Viele Tierärzte verlangen im Einzelfall nichts." Solange keine größeren Eingriffe notwendig sind, verstünden die Ärzte das als Teil ihres Berufsethos. So helfe man beispielsweise kostenlos, wenn ein Igel von Flöhen befallen ist.

Welchen Tieren sollte ich mich nicht nähern? Von Frischlingen, also den Jungtieren von Wildschweinen, sollte man sich fernhalten: Die äußerst wehrhaften Muttertiere sind meist nicht weit entfernt. Sollte mal ein Fuchs, Marder oder eine Fledermaus aufgenommen werden, hat Plehn-Mahler eine klare Regel: "Nie ohne Lederhandschuhe." Dann sollte das Tier in eine Decke oder Jacke gewickelt werden.

Was kann ich falsch machen? Bevor etwas unternommen wird, sollte professioneller Rat eingeholt werden. Vögel könnten leicht ertränkt werden: "Das Wasser nie in den Schnabel geben", rät Plehn-Mahler. Die Gefahr, dass es in der Luftröhre landet, sei viel zu groß. Wird das Wasser über den Schnabel getröpfelt, könne wenig schief gehen. Oft ist auch falsches Futter schädlich: Das Schälchen Milch für den schwächelnden Igel hilft nicht, sondern sorgt mindestens für Magenschmerzen. Besser ist hier nasses Katzen- oder Hundefutter und Wasser anzubieten.