Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Wofür gibt Heidelberg in den nächsten zwei Jahren Geld aus? Darüber wird in der Verwaltung und im Gemeinderat hinter verschlossenen Türen bereits heftig diskutiert. Denn Ende des Jahres muss der Doppelhaushalt für 2019/2020 stehen.

Der RNZ liegen jetzt Protokolle einer internen Sitzung vor, die die Richtung für zwei große Brocken im Haushalt vorgeben. Beim jüngsten Treffen der "AG Haushalt/Finanzplanung", in der Stadträte und Verwaltungsleute sitzen, schlugen die Bürgermeister Hans-Jürgen Heiß (Finanzen) und Jürgen Odszuck (Bauen und Verkehr) konkrete Zahlen für die Bereiche Schulen sowie Verkehr und Infrastruktur vor. Dabei sparen sie über 16 Millionen Euro ein - verglichen mit den Wünschen, die der Gemeinderat in einer Haushaltsklausur im Januar äußerte.

> Schulen: Die Verwaltung will für die nächsten beiden Jahre 23,5 Millionen Euro für Baumaßnahmen an sieben Schulen in den Haushalt einstellen. Zudem sollen drei Millionen Euro in einen schulübergreifenden Modernisierungstopf fließen. Neben der bereits diesen Sommer startenden Großsanierung am Hölderlin-Gymnasium, die mehrere Jahre dauert, sollen dann endlich unter anderem die Arbeiten am Bunsen-Gymnasium, der Willy-Hellpach- und der Marie-Baum-Schule beginnen. Diese Projekte standen schon im letzten Doppelhaushalt, wurden aber verschoben.

Der Plan der Stadtverwaltung zur Schulsanierung für 2019/2020 sieht Baumaßnahmen an sieben Heidelberger Schulen vor: > Willy-Hellpach-Schule / ehemalige Julius-Springer-Schule: Generalsanierung und Nachnutzung: 3,2 Mio. Euro in 2019/2020; 23,8 Mio. Euro in den Folgejahren. > Geschwister-Scholl-Schule: Erneuerung Sporthalle und Umkleiden: 3,5 Mio. Euro (2019/2020); 0,7 Mio. Euro (Folgejahre). > Bunsen-Gymnasium: Umbau für Ganztagesbetrieb: 2,85 Mio. Euro (2019/2020). > Mönchhofschule: Abbruch Pavillon und Umbau Betreuung: 1,1 Mio. Euro (2019/2020); 2 Mio. Euro (Folgejahre). > Waldparkschule: Verbesserung Essensversorgung und Brandschutz: 2 Mio. Euro (2019/2020). > Hölderlin-Gymnasium: Generalsanierung: 10 Mio. Euro (2019/2020); 5,1 Mio. Euro (Folgejahre). > Marie-Baum-Schule: Verbesserung der Raumsituation: 0,8 Mio. Euro (2019/2020)

Die Stadträte hatten bei der Klausur im Januar noch deutlich umfassendere Vorschläge für Schulbau und Sanierung zum Preis von 34,4 Millionen Euro gemacht. Mit dem Verwaltungsvorschlag würden nun über sieben Millionen Euro eingespart, die geplanten 450.000 Euro für "Restabwicklungen" schon eingerechnet. Ob dieser Plan die Schulen zufriedenstellt, die zum Teil seit vielen Jahren warten, dass Bauprojekte endlich angegangen werden? Der Gesamtelternbeirat hatte kurz vor der Haushaltsklausur einen Brandbrief an Gemeinderat und Verwaltung geschrieben und eine verlässlichere und transparentere Planung gefordert.

> Verkehr und Infrastruktur: Auch in diesem Bereich schlägt die Stadt Einsparungen vor. Statt 40,9 Millionen Euro - so viel würden alle in der Haushaltsklausur von den Stadträten geäußerten "Wünsche" kosten - will die Stadt nur 32 Millionen Euro ausgeben. Der Löwenanteil wird beim Straßenerneuerungsprogramm eingespart. Statt zwölf sollen dafür in den nächsten beiden Jahren nur acht Millionen Euro ausgegeben werden. Das wären allerdings immer noch 1,5 Millionen Euro mehr als 2017/2018 dafür bereitstanden.

Zudem soll ein Teil der Bauarbeiten am Straßenbahn-Knoten an der Montpellierbrücke auf die Jahre "nach 2022" verschoben werden: Dadurch fallen für den jetzigen Haushalt nur 1,4 statt 2,4 Millionen Euro Kosten an. Weitere 800.000 Euro will die Verwaltung sparen, indem die Sanierung des Valeriewegstegs in Schlierbach auf nach 2021 verschoben wird. Die darüber hinaus von der Verwaltung vorgeschlagenen Einsparungen von 3,1 Millionen Euro verteilen sich auf acht kleinere Projekte.

> Mittelfristige Finanzplanung und Neuverschuldung: Mit der mittelfristigen Finanzplanung versucht die Stadt, bis 2021 vorauszudenken. Bereits mit dem Haushalt 2013/2014 einigten sich die Fraktionen im Gemeinderat darauf, die Neuverschuldung generell auf unter 20 Millionen Euro pro Jahr zu drücken. Das Ziel wurde in den Folgejahren allerdings nicht eingehalten. Mit dem nun vorliegenden Vorschlag der Verwaltung würde es fast erreicht - jedenfalls dann, wenn man die Jahre 2019 bis 2021 betrachtet: In diesen drei Jahren betrüge die Neuverschuldung dann insgesamt 63,8 Millionen Euro.

> So geht’s weiter: Am Mittwoch diskutiert der Haupt- und Finanzausschuss nicht-öffentlich über die Aktualisierung der mittelfristigen Finanzplanung - inklusive der nun von der Verwaltung für die Bereiche Schulen und Infrastruktur gemachten Vorschläge. Der Haushaltsentwurf für 2019/2020 wird von der Verwaltung im Oktober 2018 in den Gemeinderat eingebracht. Dann diskutieren die Fraktionen darüber und können Änderungen beantragen, bevor er voraussichtlich im Dezember 2018 verabschiedet wird.