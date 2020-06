Von Birgit Sommer

Die Corona-Krise beeinflusst das Leben der Menschen so extrem, dass die Wissenschaftler des Heidelberger Marsilius-Kollegs das Thema in der Veranstaltung "Marsilius kontrovers" weiter bearbeiten wollen. Die zweite Ausgabe von "Corona – Was wird sich ändern?" steht unter der Überschrift "Nachteile und Chancen für Kinder, Frauen und Familien".

Welche Folgen haben die bisher unvorstellbaren Einschränkungen des öffentlichen Lebens in den Familien? Was ist mit dem Recht der Kinder auf Bildung und der Schulpflicht? Haben die Kinder während des Lockdowns etwa ganz neue Gestaltungsspielräume erobert? Und wie geht es den Frauen mit den Herausforderungen der vergangenen Wochen?

Sabina Pauen. Fotos: privat

Die Entwicklungspsychologin Sabina Pauen, die Ökonomin Christiane Schwieren und der Rechtswissenschaftler Marc-Philippe Weller diskutieren darüber am Dienstag, 30. Juni, um 18 Uhr – auch diesmal als Livestream über die Homepage des Marsilius-Kollegs zu verfolgen. Anschließend kann mitdiskutiert werden.

Marc-Philippe Weller. Fotos: privat

Prof. Marc-Philippe Weller will seinen Beitrag auf die Kinder konzentrieren, deren Recht auf Bildung in der Corona-Krise aus dem Blick der Politik geraten sei. "Anders als die Wirtschaft haben Kinder keine starke Lobby, die Druck macht." Der Lockdown sei gerechtfertigt gewesen, doch aufgrund des aktuellen Wissens um Infektionen mit dem Virus plädiert Weller für eine sofortige volle Öffnung von Schulen und Kitas.

Christiane Schwieren. Fotos: privat

Prof. Christiane Schwieren hat den Lehrstuhl für Behavioral Economics bei den Wirtschaftswissenschaftlern inne. Ihre Themen sind unter anderem die Frauenrolle und die Stressforschung.

Prof. Sabina Pauen will vor allem die Chancen beleuchten, die der Lockdown den Kindern bescherte. "Normalerweise sind Kinder sehr eingetaktet in Schule und Kita", sagt sie, "das hat unsere Vorstellung davon geprägt, was gut für sie ist." In Zeiten freier Einteilung hätten sich auch Gestaltungsspielräume ergeben, die für manche Kinder sehr hilfreich sein könnten. Und auch Familien konnten in ihren Augen profitieren: Sie sahen viel genauer, wo ihr Kind in seiner Entwicklung steht, die Bewältigung von Herausforderungen schweißte sie womöglich zusammen, und sie bekamen vielleicht auch mit, wie es den Lehrern in der Schule mit den Kindern geht. Dabei verkennt Pauen nicht, dass viele Frauen auch an ihre Grenzen gingen, wenn sie sich nicht auf ihren Beruf konzentrieren konnten und nachts weiterarbeiteten.

Info: Die Livevideo-Übertragung beginnt am 30. Juni um 18 Uhr und ist über einen Link auf www.marsilius-kolleg.uni-heidelberg.de zu sehen.