Von Sarah Hinney

Heidelberg. Sonnenschein satt, nicht zu heiß, das Wasser glitzert – perfekt. Der Eröffnungstag im Thermalbad am Dienstag hätte nicht besser sein können. Kein Wunder also, dass um 10.30 Uhr schon 50 Menschen zu beiden Seiten des Eingangs in der Schlange stehen, wenn auch mit Corona-Abstand. "Die Leute haben sich so gefreut. Eine Frau kam zu mir und meinte, ich könnte euch alle knuddeln", erzählt Inge Ollmann und strahlt dabei mit der Sonne um die Wette. Ollmann ist seit Februar als Bereichsleiterin für die Bäder in Heidelberg zuständig und hatte keine einfachen Bedingungen zum Start.

Die gute Nachricht: Technisch funktioniert aktuell alles einwandfrei. Trotzdem dauert es eine ganze Weile, bis alle Besucher ihren QR-Code gezeigt und bezahlt haben. "Deshalb haben wir 30 Minuten Einlasszeit eingerechnet", erklärt Ollmann. Keinem Gast sollen wertvolle Minuten von seiner Besuchszeit abgezogen werden, wenn es am Eingang etwas länger dauert. Auch sind beide Kassen besetzt, um alles zu beschleunigen.

Siegfried Geiberger ist einer der Besucher und erleichtert, dass er endlich wieder ins Schwimmbad kann. Normalerweise schwimmt der Heidelberger täglich 1000 Meter. Seit vier Monaten fehlt ihm die regelmäßige Bewegung. Insgesamt unzufrieden ist er aber mit dem Buchungssystem und mit der Kommunikation der Stadtwerke allgemein. "Es gibt immer noch kein Online-Bezahlsystem. Die haben doch lange genug Zeit dafür gehabt." Außerdem ärgert er sich, dass Besucher die Jahreskarte nicht nutzen können.

"Am Online-Bezahlsystem arbeiten wir", verspricht Inge Ollmann. "Für uns war das ja auch alles neu und wir machen regelrecht einen Kopfstand, damit so viele Menschen wie möglich das Bad nutzen können." Auch deshalb ist die Badezeit pro Schicht im Moment auf 90 Minuten und 100 Personen beschränkt. Zehn Personen dürfen in einer Bahn schwimmen. Den richtigen Abstand auf der Wiese markieren weiße Kreise. Ein kleiner Wermutstropfen ist das Planschbecken. "Das bleibt vorerst geschlossen", bedauert Ollmann. Dafür ist im Moment nicht genug Personal vorhanden.

Zwei junge Mütter mit Kleinkindern machen am Dienstagmorgen deshalb schon am Eingang wieder kehrt, obwohl sie gebucht hatten. Ihre beiden Kinder sind einfach noch zu klein für das Nichtschwimmerbecken. Die beiden Frauen nehmen es aber gelassen.

Die Schwestern Eva und Barbara Clemens stehen ganz vorne in der Schlange. Sie haben ihre QR-Codes in der Hand und das Eintrittsgeld passend parat, damit es an der Kasse zügig geht. Die Damen sind schon jahrelange Thermalbad-Fans und kommen normalerweise alle zwei bis drei Tage zum Schwimmen. Beide freuen sich sehr, dass das nun wieder möglich ist. "Das Schwimmen ist so eine wichtige Gesundheitsvorsorge für die Gesellschaft und vor allem für viele Senioren", betont Eva Clemens.

Eva Giovannini sitzt mit Mann und zwei Kindern ganz entspannt auf den Stufen und wartet auf Einlass. Die Kinder freuen sich riesig auf den Badbesuch, es ist der erste für sie in diesem Sommer. Die Familie lebt in Wiesbaden und ist zu Gast in der Stadt. "Aber ich komme aus Heidelberg und war früher oft hier im Bad. Als ich gestern gesehen habe, dass offen ist, habe ich sofort gebucht. "Das Thermalbad", sagt Giovannini, "das ist schon etwas ganz Besonderes."