Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Sechs Führungen in der Altstadt, eine in der Bahnstadt und eine im Neuenheimer Feld - vor dem Hintergrund, dass Heidelberg einige Nobelpreisträger hervorgebracht hat: Der Verein der Gästeführer hat zum Weltgästeführertag mal wieder alle Register gezogen.

Es ist Samstagnachmittag, laut Wetterbericht sind nur wenige Plusgrade und starker Ostwind prognostiziert. Im Hof der Kapellengemeinde in der Plöck 45 ist irgendwie alles anders. An der Westseite der Kirche herrscht bei eitel Sonnenschein Windstille. Der Ort ist Treffpunkt für sechs Führungen, bei denen es um schlaue Köpfe und interessante Menschen geht, um den Fabrikanten Landfried, um Pfarrer Herrmann Maas, um Liselotte von der Pfalz. Aber auch um die Spuren, die Mark Twain und Muhammad Iqbal in Heidelberg hinterlassen haben. Manchen Gästen fällt die Entscheidung nicht leicht. Bei welcher Führung sollen sie mitgehen?

Nach der Begrüßung durch den neuen Vorsitzenden des Gästeführervereins, Bruno Quaas, und den Pfarrer der Kapellengemeinde, Florian Barth, schauen sich viele Gäste das Gotteshaus mal genauer an, zumal es dort Fenster von Johannes Schreiter gibt. Das ist jener Maler, Grafiker und Glaskünstler, der in den 1980er-Jahren in Heidelberg für viel Wirbel sorgte. Seine Fenster, die er für die Heiliggeistkirche schuf, waren umstritten. Dennoch war er Jahre später nochmals als Künstler in der Peterskirche und in der Kapellengemeinde aktiv. Dort hat auch der Künstler Bernhard Apfel mit dem "Totentanz" und einer Arbeit zum Thema "Trost" Kurioses hinterlassen. Was es mit diesen Bildtafeln auf sich hat, erläutert Pfarrer Barth, ehe Gästeführerin Isabel Ritter-Göhringer die Regie übernimmt.

Mit ihr geht es von der Kirche über die Akademiestraße zum Bunsen-Denkmal am Rande der Fußgängerzone, wo die Straßenbahn von früher und die Fuchs’sche Waggonfabrik ein Thema sind. Oder Calvi, der Anfang des letzten Jahrhunderts aus Heidelberg am liebsten "Bad Heidelberg" gemacht hätte, weil er auf dem Gelände des heutigen Thermalbades eine Radiumsolquelle entdeckt hatte. Die Gruppe dieser Führung wird noch einen Spielplatz zwischen Bienenstraße und Bauamtsgasse kennenlernen, der von Frühjahr bis Herbst eine Oase abseits des Altstadt-Trubels ist. Und vor dem Tor zum Innenhof der Marstall-Mensa gibt es einen kurzen Stopp. Schließlich ist darüber ein in Stein gehauener Feuersalamander zu bewundern. Früher glaubte man, das Tier schütze vor Bränden.

Über 60 Gäste führt Michaela Escher-Eisel durch das Neuenheimer Feld, schlägt den Bogen vom Chirurgen Vincenz Czerny (1842 bis 1916) über den Biochemiker Otto Fritz Meyerhof (1884 bis 1951) bis zu Harald zur Hausen, dem ehemaligen Direktor des Deutschen Krebsforschungszentrums. Die Gäste seien interessiert gewesen, und hätten viel nachgefragt, so die Gästeführerin. Das haben auch Bärbel Panzini und Susanne Plettendorf so erlebt, die mit etwa 50 Gästen die Bahnstadt erkundeten. Dort ging es um Straßennamen und die Menschen, die dahinter stecken - darunter viele Forscher.