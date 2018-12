Heidelberg. Es ist Weihnachten. Ein Fest für die Familie. Ein Fest mit Tradition. Die RNZ hat ein paar Heidelberger Geschichten zusammengetragen, wie es war. Damals. An Weihnachten.

Margarete Gräser feiert ihr 96. Weihnachtsfest

Margarete Gräser. Foto: Neumayr

An ihr erstes Weihnachten kann sich Margarete Gräser nicht mehr erinnern. Sie war ja auch gerade mal ein paar Monate alt, als ihre Familie im Jahr 1923 um den festlich geschmückten Weihnachtsbaum zusammenkam. Und überhaupt ist das alles schon ziemlich lange her. Heute, 95 Jahre danach, sitzt die Heidelbergerin in ihrer Wohnung in Neuenheim, unweit des Neckars. Die Wände schwer behangen mit Bildern. Eine alte Holzvitrine. Ein Sessel. Eine Wand voller Bücher. Gräser deutet auf die alten Ledereinbände. Sie schmunzelt: "Mein Mann hat immer gesagt, wozu einen Volkswagen, wenn wir eine Bücherwand haben." Auf dem runden Wohnzimmertisch steht eine Schale voller Plätzchen. Marzipan mit Schokoladenüberzug. An den Fensterscheiben selbst gebastelte Goldsterne. Bald ist Weihnachten. Für Gräser zum 96. Mal.

Als Kind wird Margarete von allen nur "Gritli" genannt. Sie ist die älteste von sechs Geschwistern. Jedes Jahr in der Adventszeit sitzt sie mit ihren fünf Brüdern am Tisch, um dem Weihnachtsmann einen Wunschzettel zu schreiben. "Das war bei uns feste Tradition." Tradition hat in der Familie auch das gemeinsame Backen: Hoch im Kurs stehen bei den Kindern die "Springerle"-Plätzchen. "Die gab es bei uns immer in Stern-Form, als Männele oder Weibele." Noch wichtiger als das Essen war aber der Weihnachtsbaum. "Der musste groß sein, geschmückt mit Äpfeln und Kerzen, goldene Kugeln, aber kein Lametta."

Auf dem Gabentisch von Gräsers Kindern Hans (l.) und Gretel landete im selben Jahr ein echter Kaufmannsladen aus Holz. Foto: privat

In Erinnerung geblieben ist der 95-Jährigen vor allem ein Weihnachtsfest. 1944: Die Welt steht in Flammen. Gräser leistet ihren "Reichsarbeitsdienst" in Bad Kissingen, ihr Mann Hans ist bei der Flak im Baltikum, muss verwundet ins Lazarett. Beide haben sich seit Monaten nicht mehr gesehen. Über die Weihnachtstage bekommen Margarete und Hans zwei Wochen Sonderurlaub. "Wir wussten nicht, was der Krieg noch mit sich bringt, wann wir uns das nächste Mal sehen können." Sie entscheiden sich zu heiraten - am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend. "Das war ohne viel Aufhebens, bei uns im Wohnzimmer", schmunzelt Gräser. Die "Flitterwochen" verbringt das Ehepaar bei ihrer Großmutter, in der Märzgasse.

Dort versammelt sich die Familie auch ein Jahr später, wenige Monate nach Kriegsende. Alle bis auf Hans. Er wurde von den Amerikanern in Kriegsgefangenschaft genommen, hat seit Monaten keinen Kontakt mehr zu seiner Frau gehabt - bis zum Weihnachtsfest 1945. Gräser erinnert sich noch genau: "Ich bin runter zum Briefkasten gerannt, habe seinen Brief aufgerissen und nur noch geweint." Es ist das erste Mal, dass Hans ihr schreiben kann. Es ist das erste Mal, dass Vater Hans seinen eigenen Sohn zu Gesicht bekommt.

Weihnachten 1951 (v.l.): Bruder Hans, Tante Josy, Bruder Michael, Ehemann Hans, Sohn Hans, Margarete, Großmutter Gretchen, Tochter Gretel, Mutter Grete, Otto und Christian (Brüder). Foto: privat

Margarete schickt ihm einen Brief mit einem Foto von sich und dem wenigen Monate alten Kind - auch dieses heißt Hans. "Das war eine große Freude für meinen Mann - nach so langer Zeit der Trennung und Ungewissheit." Dieses Foto, wird er ihr später erzählen, habe er über seine Pritsche gehängt. "Es hat ihm viel Trost und Durchhaltekraft in dieser schwierigen Zeit gegeben." Obwohl Ehemann Hans nicht dabei sein konnte - für Gräser ist dieses Weihnachtsfest noch immer ein ganz besonderes: "Dass wir als Familie nach Weihnachten zum ersten Mal wieder richtig vereint waren, das war ein großes Glück."

Die Familie ist es bis heute, die Gräser heraushebt, wenn sie von Weihnachten spricht. Diesen Heiligabend verbringt sie mit ihrer Enkelin und ihren Urenkeln. Was sich für sie am Fest in all den Jahren am meisten verändert hat? "Das Schenken." Früher, so Gräser, hätten Kinder viel Selbstgebasteltes geschenkt bekommen. Mittlerweile sei es schwieriger, ihnen eine Freude zu machen. "Die haben doch eigentlich schon alles, was sie brauchen." Es gibt, verrät Gräser, aber etwas, an dem sich in all den Jahren nichts geändert hat: "Unsere Familie, wir halten zusammen." (pne)

Erika Reisemann berichtet von ihrem Weihnachtsfest 1932

"Gigi und Wilhelm, Weihnachten 1932" steht im Album unter dem Bild mit Erika Reisemann und Wilhelm Künzler.

Eineinhalb Jahre alt ist Erika Reisemann auf dem Bild, das an Weihnachten 1932 in der elterlichen Wohnung im Steigerweg 10 in der Weststadt aufgenommen wurde. Mit auf dem Bild sind nicht nur ihre beiden Puppen, sondern auch der gleichaltrige Nachbarsjunge Wilhelm. "Meine Eltern waren mit Wilhelms Eltern befreundet. Und da wir im gleichen Haus wohnten, haben wir auch zusammen Weihnachten gefeiert", berichtet Reisemann.

Als die RNZ nach Leserfotos suchte, erinnerte sie sich sofort an das Bild. Darunter ist auf dem schwarzen Karton mit weißem Stift ihr Spitzname notiert: "Gigi und Wilhelm, Weihnachten 1932". Der Weihnachtsbaum stand damals auf einem Tisch, bewacht von Reisemanns Stoffhund "Bulli", der sie noch viele Jahre begleitet hat. Auf der linken Seite steht ein "schöner brauner Lederkoffer", den Reisemanns Vater geschenkt bekommen hat, und gleich daneben liegt die handgestrickte weiße Kleidung auf dem Gabentisch, die die kleine Erika von ihrer Tante Anna - die sie aber "Nana" nannte - aus Genf bekam. (tt)

Hans Hornschuchs erstes Weihnachten

Hans Hornschuch feierte sein erstes Weihnachten 1949. Foto: privat

Sein erstes Weihnachten erlebte Hans Hornschuch (vorne links) 1949: "Ich war gerade acht Monate alt", erzählt der heute 69-Jährige. Damals feierte er mit Papa Hans und Mutter Liselotte in Wieblingen Weihnachten. Erinnern kann er sich an das Fest aber erst, als die Familie mit dem Fünfjährigen nach Handschuhsheim zog. Dort wohnt Hornschuch noch heute. Das Weihnachtsfest ist für ihn allerdings nicht mehr vergleichbar: "Heute ist das anders mit der Schenkerei - man weiß ja gar nicht mehr, was man noch schenken soll. Jeder hat ja alles."

Als die RNZ nach Leserfotos von Weihnachten fragte, hat sich Hornschuch gleich auf die Suche gemacht. "Und da ist mir das Bild ins Auge gefallen." Darauf abgebildet sind seine älteren Geschwister Romy und Klaus. An Heiligabend war das Menü immer einfach: "Es gab nur kleinere Gerichte, heiße Lyoner zum Beispiel."

Einfach waren auch die Geschenke kurz nach Kriegsende. Hans Hornschuch denkt daran zurück: "Damals gab es ja nicht viel zu Weihnachten." An einen großen Spielzeuglaster aus einem Schaufenster, der später unter dem Weihnachtsbaum stand, kann er sich trotzdem noch erinnern. Das war aber wohl erst an seinem fünften oder sechsten Weihnachten, dann in Handschuhsheim. (jola)

Was Papa wollte, bekam der Sohn

Weihnachten bei Hörnles 1974 - mit Märklin, Micha und seinen Lieblingskuscheltieren.

So richtig kleinkindgerecht war es ja nicht, was ich an Weihnachten 1974 geschenkt bekam: eine Märklin-Eisenbahn. Denn ich spielte am liebsten mit Autos, vor allen den detailgetreuen von Siku, und wahrscheinlich hätte ich am liebsten irgendwas mit Blaulicht gehabt. Aber mit dreieinhalb Jahren artikuliert man das noch nicht so, und so wurde bei uns im Wohnzimmer an Heiligabend ein seltsames Ding in Betrieb genommen, mit dem ich nichts anfangen konnte - außer mit meinen Kuscheltieren den Zügen ratlos zuzuschauen.

Denn im Grunde hatte mein Papa nicht mir die Märklin geschenkt, sondern sich. Als Kriegskind des Jahrgangs 1939 konnte er sich erst im gesetzten Alter seine Wünsche erfüllen. Er muss aber bald gemerkt haben, dass das nicht die meinen waren. Meinen Siku-Krankenwagen bekam ich schließlich beim nächsten Geburtstag, zu seinem bedachte er sich schließlich mit einer heiß ersehnten Dampfmaschine. Gut so, denn mit der hätte ich noch weniger anfangen können als mit der Eisenbahn. (hö)