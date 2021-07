Von Julia Lauer

Heidelberg. Die Geschichte seiner Erkrankung begann vor 13 Jahren. Damals war Abdullah Tutmaz 17, er bekam eine Mandelentzündung, dann fiel er ins Koma. "Als ich nach einer Woche auf der Intensivstation aufgewacht bin, wurde mir knallhart gesagt: ,Du bist zuckerkrank und musst für den Rest deines Lebens damit klarkommen.’" Es sei nicht leicht gewesen, die Krankheit anzunehmen, erzählt er. Doch inzwischen hat er sich damit längst arrangiert.

Tutmaz ist verheiratet, Vater einer Tochter, arbeitet als Lehrer – er führt ein Leben wie andere auch. Nur dass eine Nadel mit einem Chip im Oberarm des 30-Jährigen steckt, um seinen Blutzucker im Fünf-Minuten-Takt zu kontrollieren. Fünf- bis achtmal täglich spritzt er sich Insulin: gleich morgens nach dem Aufwachen und immer dann, wenn er Kohlenhydrate zu sich nimmt, manchmal auch je nach Verfassung. "Wenn man erkältet ist, steigt der Blutzuckerspiegel zum Beispiel auch", erzählt er. Wenn er sich nicht spritzt, kribbelt es im Mund, er wird schläfrig, beginnt zu zittern oder er fällt ins Koma.

"Meine Behandlung besteht aus Insulin", erzählt Abdullah Tutmaz, der Typ-1-Diabetiker ist. Während bei Typ-2-Diabetikern Insulin ein Baustein einer Behandlung sein kann, es aber nicht sein muss, sind Patienten wie Tutmaz auf die Substanz angewiesen. Bei ihnen greift das Immunsystem die Bauchspeicheldrüse an, die insulinproduzierenden Zellen werden zerstört. Der Körper erhält keinen Zucker, die Energie geht ihm aus. In diesen Fällen ist Insulin lebensrettend.

Dabei ist die richtige Medikation entscheidend. "Diabetes-Patienten gehen in der Regel alle drei Monate zum Arzt, um die Einstellung zu überprüfen", berichtet Erhard Siegel, Professor für Diabetologie und ärztlicher Direktor des St.-Josefskrankenhauses. Die Klinik in der Heidelberger Weststadt ist auf Diabetes spezialisiert und behandelt jährlich drei- bis viertausend Diabetes-Patienten, die für ihre Behandlung zum Teil auch längere Anfahrtswege in Kauf nehmen. "Wenn die Medikation nicht stimmt, können erhebliche Komplikationen auftreten, von denen Augen, Nieren, Nerven, Zähne und das Herz betroffen sein können. Außerdem steigt das Risiko für Depressionen und sogar für Krebs", erklärt der Mediziner.

Dass 2020 die Corona-Pandemie über das Land hereinbrach, brachte zusätzlich Verunsicherung mit sich. "Es ist aber vor allem der nicht gut eingestellte Patient gefährdet", berichtet Siegel. "Denn wenn der Insulinwert deutlich zu hoch ist, ist das Immunsystem derart geschwächt, dass Entzündungsstoffe im Körper zu einer großen Herausforderung werden." Tutmaz hatte Glück im Unglück, mit Corona infizierte er sich nicht. Doch im Zusammenhang mit der Pandemie ist es nicht nur das Virus selbst, das Diabetikern wie ihm zu schaffen macht.

"Inzwischen bin ich zweifach geimpft, aber vor allem am Anfang waren schon Ängste da", erinnert er sich. Als Lehrer hatte er die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten, und den Einkauf übernahm seine Frau. Aber belastend waren nicht nur die Sorgen vor einer Infektion, der Lockdown brachte ihn auch um bewährte Routinen. In der Mittagspause geht er normalerweise ins Wirtshaus, nun war es geschlossen. "Und als ich mich plötzlich mit Gerichten aus dem Supermarkt verpflegte, war ich mir unsicher, wie viel Insulin ich mir spritzen muss." Und dass auch sein Fitnessstudio die Türen schloss, bedeutete für ihn mehr als den Verlust eines Zeitvertreibs: "Ich brauche den Sport auch, um meinen Blutzucker zu senken."

Bei alledem ist Tutmaz kein Einzelfall. "Es ist ganz typisch, dass sich Diabetes-Patienten in der Corona-Zeit zurückgezogen haben, sie trauten sich weder in die Praxen noch in die Krankenhäuser", erzählt Professor Siegel, der auch Tutmaz als Arzt betreut. Die Folge liegt auf der Hand: eine Verschlechterung der Versorgung. "Ich habe bei den Einstellungen noch nie so viele Entgleisungen gesehen wie zu Beginn der Pandemie", blickt der Mediziner auf die Zeit zurück, in der der Impfstoff noch Mangelware war. Und auch die Schulungen für Diabetiker seien praktisch auf Null zurückgegangen, erzählt er. "Patienten sollten sie alle drei Jahre in Anspruch nehmen, um optimal behandelt zu werden. Denn die vergangenen Jahre haben viele neue Insulin-Präparate und auch technische Neuerungen hervorgebracht. Wir können immer individualisierter therapieren mit dem Ziel, dass die Patienten ein ganz normales Leben führen."

Als Diabetiker müsse man strukturiert sein, sagt Tutmaz, dann sei die Sache mit den Spritzen in den Bauch kein großes Problem. "Der einzige Nachteil ist, dass jeder gleich schaut." Das ist ihm manchmal unangenehm, sodass er die Spritze verschiebt – bei Essen in großer Runde zum Beispiel, bei denen man sich schwer zurückziehen kann. Aber mit alledem kann er im Großen und Ganzen gut leben, und vielleicht legt er diese Scheu ja auch irgendwann noch ab. "Mit dem Insulin ist es wie mit meiner Frau", resümiert Tutmaz. "Mit beiden gibt es manchmal Stress, aber sie gehören eben dazu – als meine Wegbegleiter."