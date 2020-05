Heidelberg. (hob) Was gilt den nun für die Neckarwiese? Diese Frage stellte sich in den letzten Tagen immer wieder. Zunächst hieß es, dass man dort Fußball oder Frisbee spielen, durchgehen und joggen dürfe, sich niederzulassen sei nicht erlaubt. Trotzdem breiteten immer wieder Familien ihre Decken am Ufer aus. Eine Stadtsprecherin präzisierte nun die Regeln.

Vor allem das Grillen sei verboten, der Mindestabstand von 1,50 Meter müsse eingehalten werden. Zu zweit dürfe man die Tischtennisplatte benutzen, während das Beachvolleyballfeld gesperrt bleibe. Eines betont die Stadt aber auch: "Wir werden das Geschehen beobachten. Nur wenn sich alle an die Regeln halten können die lockeren Bestimmungen bestehen bleiben."

Update: Freitag, 8. Mai 2020, 18.15 Uhr

Ab Montag ist die Heidelberger Neckarwiese wieder frei

Heidelberg. (rie) Seit sechs langen Wochen ist die beliebteste Grünfläche Heidelbergs gesperrt – nun wird die Neckarwiese im Stadtteil Neuenheim wieder geöffnet. Über das lange Wochenende müssen sich die Heidelberger aber noch gedulden, denn die Sperrung ist erst ab Montag, 4. Mai, aufgehoben.

Nach sechs Wochen Alleinherrschaft über die Neckarwiese bekommen die Gänse ab Montag wieder Gesellschaft von Menschen. Foto: Rothe

"Wir haben diese Entscheidung in Abstimmung mit unseren Partnern in der Corona-Taskforce getroffen", sagte Stadtsprecher Achim Fischer gestern auf RNZ-Anfrage. Gesundheitsamt, Polizei und Universitätsklinikum hatten also nichts gegen die Öffnung der Wiese.

Allerdings gibt es weiterhin bedeutende Einschränkungen: Grillen, Picknicken und sonstiges "Lagern" – also längeres Niederlassen auf der Grünfläche – bleiben verboten. Erlaubt sind also ab Montag Spaziergänge und Joggen, aber auch Federball spielen oder ein lockerer Freizeitkick zu zweit. Nur das längere Niederlassen auf der Wiese will die Stadt noch unterbinden. "Da die Neckarwiese überregionale Anziehungskraft besitzt, müssen wir vorsichtig sein", so Fischer. Es sei wichtig, den Mindestabstand von 1,5 Meter immer gewährleisten zu können. Und natürlich gilt weiterhin, dass man höchstens zu zweit (oder mit Menschen, die im eigenen Haushalt leben) unterwegs sein darf. Wie alle Spielplätze und Sportflächen in Baden-Württemberg bleiben auch der Wasserspielplatz und die Volleyballfelder gesperrt.

Die Neckarwiese war am 18. März komplett gesperrt worden. Die Stadt hatte sich schon verhältnismäßig früh dazu entschieden, weil sich in den Tagen vor den weitgehenden Beschränkungen des öffentlichen Lebens in Baden-Württemberg immer wieder größere Gruppen auf der Wiese getroffen hatten – trotz aller Appelle, Abstand zu halten.