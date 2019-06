Von Milena Berg

Heidelberg. Seine Schulzeit mit Stricken, Häkeln und seinen Namen tanzend verbracht zu haben, das kann nicht jeder von sich behaupten. Lucian Loebner (21), Marilena Weichert (30), Joël Mittwede (19) und Leila Behroz (21) schon, denn sie sind oder waren Waldorfschüler. "Mit Klischees über uns ist es wie mit allen Klischees: Wenn man über sie spricht, lösen sie sich meistens auf", findet Loebner. Die RNZ hat mit den Vieren über das 100-jährige Jubiläum der Waldorfschulen gesprochen. Aus diesem Anlass lädt die Heidelberger Schule in Wieblingen heute auch zu einem Festkonzert ein.

Die Waldorfschule unterscheidet sich nicht nur durch den pädagogischen Ansatz Rudolf Steiners von anderen Schulen, sondern auch durch Fächer mit praktisch-handwerklichem oder künstlerischem Fokus. Dass man bis zur neunten Klasse lediglich mit einem Punktesystem bewertet wird und nicht sitzen bleiben kann, findet Weichert sinnvoll: "Ich bin der Meinung, dass viele Kinder ohne Druck besser lernen können". Mittwede sieht dies sowohl als Vorteil als auch als Nachteil: "Einerseits kann man in einer guten Atmosphäre lernen, anderseits kann dies aber auch dazu führen, dass man wahnsinnig unmotiviert ist." Einen klaren Vorteil sieht er darin, dass man sich durch die Möglichkeit, nacheinander verschiedenen Abschlüsse zu machen, "Stück für Stück hocharbeiten kann".

Lucian Loebner. Foto: mib

Dass man im "besten" Fall 13 Jahre täglich mit den gleichen Menschen verbringt, kann ebenfalls Vorteil oder Nachteil sein. "Dadurch entsteht zwangsläufig ein Klassenzusammenhalt", stellt Leila Behroz fest. Während der ersten acht Schuljahre haben die Schüler immer denselben Klassenlehrer. Jeden Morgen gibt es Epochenunterricht, eine Art Blockunterricht. Und auch sonst übernimmt der zuständige Klassenlehrer einen Großteil der Stunden. "Dadurch kann jeder als Individuum erfasst, respektiert und gefördert werden", erzählt Loebner. Man gewinne einfach Zeit, um herauszufinden, wo die eigenen Interessen lägen.

Neben den pädagogischen Unterschieden zu staatlichen Schulen sprechen die ehemaligen Waldorfschüler auch äußerliche Unterschiede an: Die besonders geformten Gebäude, die eigentlich nie weiß sind, sondern blau, orange, gelb oder lila. Auch die Klassenzimmer sind nach den Grundsätzen der Farbenlehre unterschiedlich gestrichen. Einiges von dieser Farbauswahl kann Mittwede nicht nachvollziehen: "Meiner Meinung nach muss man Räume nicht rot streichen". Das offene und grüne Schulgelände findet Behroz aber "ziemlich gut und wichtig". "Man kommt sich nicht vor wie in einer Legebatterie", beschreibt Weichert die Atmosphäre.

Marilena Weichert. Foto: mib

Die Klischees über Waldorfschüler sind ohne Ausnahme jedem von ihnen bekannt. In gewissem Maße können die meisten diesen Stereotypen mit Humor begegnen. Dass man immer wieder aufgefordert werde, seinen Namen zu tanzen, findet Mittwede nervig, aber auch ein bisschen lustig: "Weil wir es wirklich können. Und wir haben schließlich auch Vorurteile über manche anderen Schularten." Zum Beispiel über andere Privatschulen, in denen man angeblich durch einen Aufpreis aufs Schulgeld seine Noten aufbessern kann. "Wenn man allerdings behauptet, dass wir keinen richtigen Abschluss machen, oder Menschen denken, dass wir dümmer sind, ärgert mich das", stellt Behroz klar.

Joël Mittwede. Foto: mib

Alle sind sich einig, dass sie durch einstudierte Theaterstücke, regelmäßige Referate oder Vorträge und viele Gruppenarbeiten vor allem auch Selbstbewusstsein, Teamfähigkeit und Selbstorganisation erlernt haben. Weichert hat außerdem das Gefühl, dass sie aus ihrer Schulzeit mitgenommen hat, Dinge kritisch zu hinterfragen und "auch Wege zu gehen, die nicht gesellschaftskonform sind". Und auch wenn viele das Fach Gartenbau belächelten, schade es nicht, zu wissen, wie viele Dinge angebaut werden", findet Mittwede. Und Behroz stellt fest: "Im Gegensatz zu anderen Kindern wusste ich immerhin, dass Kartoffeln nicht an Bäumen wachsen".

Auch wenn etwa Lucian Loebner seine Schulzeit als die schönste Zeit seines Lebens beschreibt, gab es einige Dinge, die Leila Behroz und den anderen ein wenig gefehlt haben: "Was ich vermisst habe, waren Fächer, die grundlegende Wirtschaftskenntnisse oder wissenschaftliches Arbeiten vermitteln". Auch Marilena Weichert stellt fest: "Als Schüler mit naturwissenschaftlichem Interesse kann man sich wohl nicht so gut ausprobieren."

Bis zur achten Klasse würden die Ehemaligen jedem die Waldorfschule empfehlen. Danach komme es darauf an, was für ein Lerntyp man sei. Für die nächsten 100 Jahre wünscht sich Weichert, dass sich die Schule mehr dem Zeitgeist öffnen und auch die Schülerschaft heterogener werden solle. Das sieht auch Loebner so: "Ich glaube, die Herausforderung besteht darin, weiter zu denken, aber trotzdem nicht grundlegende Prinzipien loszulassen". Auch wenn Frontalunterricht an Waldorfschulen meist gar nicht so verbreitet ist wie vielleicht an vielen anderen Schulen, finden Mittwede und Weichert den Unterricht noch zu "lehrerzentriert".

Info: Das Festkonzert zu "100 Jahre Waldorfschule" findet heute um 17 Uhr in der Aula der Schule in Wieblingen, Mittelgewannweg 16, statt. Schüler, Eltern und Ehemalige gestalten es mit Werken von Dvorak bis zum "Fluch der Karibik". Der Eintritt ist frei.