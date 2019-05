Von Benjamin Auber

Heidelberg/Köln. Ob jeder einen Psychopathen im eigenen Umfeld mittels einer Checkliste ermitteln kann? Auf diese Frage kann Kriminalpsychologin und Autorin Lydia Benecke nur müde lächeln. "Nein und warum ist das wichtig?", sagt die 36-Jährige und fügt hinzu: "Es ist doch völlig egal, wie man eine Person bezeichnet. Wenn Menschen miteinander Konflikte haben, müssen sie Lösungen finden oder getrennte Wege gehen", sagt Benecke. Über zwischenmenschliche Beziehungen hinaus kümmert sich die Psychologin um die härteren Fälle unserer Gesellschaft. Sie arbeitet in einer Ambulanz für Sexualstraftäter.

Menschen töten sich mit Armbrüsten, Serienkiller treiben ihr Unwesen oder ein Junge, wie im baden-württembergischen Staufen, wird als Sexsklave gehalten. Fälle, die für Lydia Benecke zum Alltag gehören. Sie blickt hinter die Kulissen solcher Taten und versucht zu verstehen, wie diese Menschen ticken. Oder ticken wir alle so, lassen unsere Fantasien aber nicht zum Vorschein kommen?

"Jeder Mensch hat Fantasien, auch unsoziale. Doch kaum jemand setzt das in die Tat um. Fantasien allein können an sich keinen Schaden anrichten", sagt Benecke. Es komme aber darauf an, ob verschiedene Risikoaspekte in der Persönlichkeit hinzukommen, wie Impulsivität, Angstfreiheit oder Gewissenlosigkeit.

Einen Zusammenhang, dass Gewaltdarstellungen im Internet zu vermehrten Straftaten führen, sieht Benecke indes nicht. Beispiel Gewaltpornografie: "Es gibt Produzenten von legal hergestellten Pornofilmen, in denen Schauspieler so tun, als würden Menschen vergewaltigt und sogar getötet werden. Die werden zahlreich verkauft und im Netz verbreitet, obgleich die allermeisten Konsumenten niemals entsprechende Delikte in die Realität umsetzen. Ich habe solche Menschen befragt, die meisten von ihnen haben eine funktionierende Gewissensinstanz und werden daher nicht zu Tätern", sagt Benecke. Bei den prozentual wenigen, tatsächlich sexuell sadistisch motivierten Sexualstraftätern, finde man gelegentlich entsprechende Pornografie.

"Ihre Fantasien und dann auch Straftaten werden aber nicht von dieser ausgelöst. Als es das Internet noch nicht gab, haben sich solche Täter ihre eigene Welt mit Zeichnungen oder Tagebüchern erschaffen, das Internet nimmt ihnen lediglich diese Arbeit ab", sagt Benecke.

In ihrem aktuellen Buch "Psychopathinnen" hat sich Benecke mit der Psychologie des weiblichen Bösen beschäftigt. Ihre These, dass Frauen gewalttätiger morden können, als viele denken, belegt sie mit einigen Fallstudien, die sie in ihrem Buch beschreibt. "Frauen traut die Gesellschaft kaltblütige, grausame Taten nicht so sehr zu wie Männern", sagt die Psychologin, die in Köln wohnt. Daraus ergebe sich bei der Aufklärung der Fälle eine Diskrepanz, die Ermittler durchaus beachten müssten.

"Wenn sich manche Täterinnen als besonders hilfsbereit oder im Gegensatz hilflos präsentieren, dann können sie eher unentdeckt bleiben", sagt Benecke. Die stark psychopathischen Täter - ob Frauen oder Männer - seien vor allem stark manipulative Menschen, die sich ihrer Umwelt geschickt anpassen können.

Info: Über einige Fälle berichtet Lydia Bennecke am Freitag, 24. Mai, 20 Uhr, im DAI, Sofienstraße 12 in Heidelberg.