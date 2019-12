Von Vanessa Dietz

Heidelberg. Pünktlich um 18 Uhr klingelt das Telefon der Rhein-Neckar-Zeitung. Schon fast überpünktlich. Und irgendwie überraschend deutsch. Was man von einem 27-Jährigen, der fast die Hälfte seines Lebens im Ausland verbracht hat und gerade vom anderen Ende der Welt anruft, nicht erwarten würde. "Hallo, Kai Krause hier."

In Los Angeles stehen die Zeiger der Uhr gerade auf der 9. Der gebürtige Heidelberger ist erst aufgestanden. "Welchen Tag haben wir eigentlich? Ich weiß es gar nicht", sagt Krause und lacht. Einen "Nine-to-Five-Job" kennt er nur vom Hörensagen. "Kein Auftrag dauert länger als sechs Monate. Das liebe ich an meiner Arbeit: Ich habe keine Verpflichtungen, muss nirgends pünktlich auftauchen und kann mir meinen Tag selbst gestalten." Meistens. Immer dann, wenn kein Dreh ansteht.

Kai Krause. Foto: zg

Der Kameramann hat bereits vor rund zehn Jahren seine Heimat am Heidelberger Heiligenberg verlassen. Jetzt wohnt er unter dem wohl bekanntesten Schriftzug der Welt - nur weniger Häuser vom Hollywood-Wahrzeichen entfernt. Neben Stars wie Bill Pullman ("Independence Day", "Casper") und Andy Samberg ("Der Chaos-Dad", "Brooklyn Nine-Nine"). "In meiner Nachbarschaft arbeiten alle beim Film. Das ist cool, man hilft sich gegenseitig aus. Wir sind eine Community."

Kai Krause ist in einer "Werbefamilie" groß geworden, wie er selbst erzählt. Das Spiel mit der Kamera wird ihm quasi in die Wiege gelegt. Schon von klein an darf er mit seinem Vater Delle Krause ans Set. Während sich andere Kinder in den Ferien mit Freunden zum Spielen verabreden, verbringt Krause seine Freizeit bei Dreharbeiten im Ausland. Bevor er das 16. Lebensjahr erreicht, hat Krause bereits 49 Länder bereist, die unterschiedlichsten Kulturen kennengelernt und selbst in einem kleinen Coca-Cola-Spot mitgespielt. "Da wusste ich schon, ich möchte in die Fußstapfen meines Vaters treten."

Kai Krause am Set der Dreharbeiten von Céline Dions neuem Song "Courage". Foto: Vincent René Lortie

Seinen Highschool-Abschluss macht er an einem Internat für Film und Kunst in Idyllwild bei Los Angeles. Nach einem kurzen Intermezzo in London, wo Krause seinen Bachelor of Arts in "Cinematography" erwirbt, zieht es den gebürtigen Heidelberger für den gleichnamigen Master am renommierten American Film Institute wieder in die Stadt der Engel. "Der Plan war nie, in Amerika zu bleiben. Aber irgendwie kam hier eines nach dem anderen."

Damit meint der Kameramann die Drehs mit den aktuell angesagtesten Reggaeton-Stars wie J Balvin, Bad Bunny oder Ozuna - dessen Video zum Hit "Baila Baila Baila" Kai Krause gedreht und allein auf Youtube über 170 Millionen Klicks eingefahren hat. Krause meint die Drehs mit oscarpreisgekrönten Schauspielern wie Cloris Leachman (Oscar als Beste Nebendarstellerin in "Die letzte Vorstellung") und J.K. Simmons (Oscar als Bester Nebendarsteller in "Whiplash"). Und die Bekanntschaft zum südkoreanischen Regisseur Se Oh, durch den er erst kürzlich an mehrere Videoaufnahmen mit Céline Dion gekommen ist. "Es war total verrückt: Sie hat einfach angerufen und kurze Zeit später standen wir alle im Studio. Und es war geil."

Krause steht hinter der Kamera beim Musikvideo von "Courage", einer Single vom gleichnamigen Album, das die kanadische Sängerin Mitte November veröffentlicht. "Nach Drehschluss ging ich immer mit einem großen Grinsen nach Hause. Céline ist ein Profi - und was viele nicht wissen - eine Perfektionistin noch dazu. Bis zum Sonnenuntergang war sie höchstpersönlich am Set", erzählt Krause. Obwohl der 27-Jährige schon auf einige Drehs mit Superstars zurückblicken kann, fühlt sich der sonst so erfahrene Kameramann beim ersten Treffen mit Céline Dion eher "wie ein schüchterner Schuljunge". Krause erzählt: "Ich dachte, es würde mir nichts ausmachen. Aber als ich vor ihr stand, hatte ich einen hochroten Kopf."

Die Zusammenarbeit mit einem der größten Weltstars wird zum Highlight seiner bisherigen Karriere. Solche Momente vertrösten Krause über die Schattenseiten des Kameramann-Daseins in der Hollywood-Maschinerie. Das Business ist hart. Der 27-Jährige erzählt im RNZ-Gespräch: Auf einen Job kommen rund 150 Kameramänner. Das Gehalt sei zwar üppig. Und reiche teilweise für mehrere Monate. Dennoch müsse man gut kalkulieren. Man wisse schließlich nie, wann der nächste Auftrag kommt. Diese Durststrecken zu überbrücken, war für Krause zumindest in der Anfangszeit, als er im "Haifischbecken Hollywood" beruflich Fuß fassen wollte, nicht einfach. "Ich musste mich am Anfang ständig um neue Aufträge kümmern. Und die Konkurrenz ist extrem und extrem gut."

Als im Hollywood-Business verhältnismäßig jungen Kameramann muss sich der 27-Jährige gegenüber älteren "Set-Kollegen" oft behaupten. Da ist Revier markieren angesagt. "Klar, man muss Grenzen aufzeigen. Aber zum Glück bin ich zwei Meter groß und habe einen Bart. Damit klappt das ganz gut."

Und dann wären da noch die Star-Allüren, die das Arbeiten erschweren. Kai Krause plaudert aus dem Nähkästchen, erzählt von Stars, die betrunken ans Set kommen. Oder einfach keine Lust mehr haben, zu laufen. "Ein Künstler hat sich während der Dreharbeiten geweigert, weiterzulaufen. Er musste dann den Rest des Tages von der Crew getragen werden." Namen möchte der gebürtige Heidelberger selbstverständlich nicht nennen.

Ob der Kameramann an solchen Tagen die Heimat besonders vermisst? Das Fernweh hält sich in Grenzen. Kai Krause hat in Hollywood sein neues Zuhause gefunden. Und einen Job, der für ihn, wie er selbst sagt, mehr ein Hobby als eine Verpflichtung ist. Dennoch: Heidelberg hat einen besonderen Platz in seinem Herzen. "Ich vermisse banale Dinge, wie einen spontanen Theaterbesuch oder einen kurzen Abstecher in eine Bar. In Heidelberg hast du alles auf einem Fleck. Du läufst durch die Hauptstraße und setzt dich einfach wo rein. In L.A. braucht man immer rund 45 Minuten Autofahrt, bis man die nächste Bar erreicht."

Nach rund einer Stunde Austausch über Hollywood-Insiderwissen, Videodrehs und das Dasein als Kameramann im Zentrum der amerikanischen Film- und Fernsehbranche, neigt sich das Telefongespräch dem Ende zu. Auf die Frage: "Was war der schönste Moment in deiner Karriere als Kameramann?" antwortet Kai Krause: "Der letzte Moment ist immer der schönste Moment." Das gibt dem Auflegen eine ganz besondere Bedeutung.