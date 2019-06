Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Für die Universität Heidelberg ist es ein riesiger Erfolg: Einer der internationalen Stars der Sprachwissenschaften, Francisco Moreno-Fernández, forscht ab Herbst an der Ruperto Carola. Der 58-jährige Spanier ist aktuell Professor an der amerikanischen Elite-Uni Harvard, der vielleicht besten Universität der Welt. Alle Antworten zum neuen Top-Wissenschaftler in Heidelberg:

Wie hat die Uni das geschafft? Mithilfe einer Humboldt-Professur, die von der - zu 95 Prozent von der Bundesrepublik Deutschland finanzierten - Alexander-von-Humboldt-Stiftung vergeben wird. Die Professur hilft deutschen Universitäten, Spitzenforscher von Hochschulen aus dem Ausland abzuwerben. Im Falle von Moreno-Fernández bekommt die Uni 3,5 Millionen Euro über fünf Jahre - etwa, um die entsprechende Infrastruktur für eine solche Forschungsgröße zu schaffen. Die Professur stellt zugleich eine Auszeichnung dar, die die Forscher nur dann verliehen bekommen, wenn sie den Ruf nach Deutschland auch annehmen. Moreno-Fernández hat das getan - und wird im Mai 2020 ausgezeichnet. Schon im September 2019 startet er in Heidelberg.

Woran forscht Francisco Moreno-Fernández? Der spanische Linguist zählt zu den herausragenden Experten in der Untersuchung der Beziehungen zwischen Sprache und Gesellschaft. Er erforscht etwa die Frage, welchen Einfluss Kultur, Politik und Demografie auf Sprache haben. Aktuell koordiniert er ein Forschungsprojekt, das für die ganze spanischsprachige Welt einen repräsentativen Korpus der gesprochenen Sprache erstellt. Dabei kooperieren über 100 Wissenschaftler von 40 Universitäten aus 16 Ländern Ibero-Amerikas.

Was wird Moreno-Fernández in Heidelberg tun? Der 58-Jährige wird das neue interdisziplinäre Zentrum für Iberoamerika-Studien - das "Heidelberg Center for Ibero-American Studies" (HCIAS) - leiten. "In diesem neuen Zentrum wird diese Region durch die Kooperation mehrerer Disziplinen umfassend in den Blick genommen", erklärt Prof. Dr. Óscar Loureda, der Direktor des bestehenden Iberoamerika-Zentrums der Uni Heidelberg. Loureda hat den Antrag an die Humboldt-Stiftung geschrieben, der nun erfolgreich war. "Wir freuen uns sehr, dass dieser renommierte Forscher zu uns kommt", sagt Loureda. Mit den 3,5 Millionen Euro werden unter anderem vier Junior-Professuren finanziert. Das HCIAS bekommt in den nächsten Jahren auch ein eigenes Haus: "Ein großes Gebäude in zentraler Altstadt-Lage", sagt Loureda.

Ist das die erste Humboldt-Professur für Heidelberg? Nein. Vor drei Jahren kam der Mediziner Till Bärninghausen nach Heidelberg - ebenfalls aus Harvard. Der deutsche Epidemiologe hatte einst in Heidelberg studiert und promoviert. Mithilfe der Humboldt-Professur holte die Ruperto Carola ihn aus den USA zurück. Seit 2008 war Heidelberg also zwei Mal erfolgreich bei der Humboldt-Stiftung. Besonders freut man sich nun, dass es dieses Mal mit einem Linguisten geklappt hat - denn weniger als jede dritte Humboldt-Professur geht an Geistes- oder Sozialwissenschaftler.