Heidelberg. (ani) Mit dem Völkerkundemuseum soll es endlich wieder vorwärts gehen. Das neu besetzte Kuratorium mit Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer tagte erstmals im Mai, nachdem der Zwist zwischen den Mitgliedern des Kuratoriums der Portheim-Stiftung - sie ist Träger des Museums in der Hauptstraße 235 - mehr als ein Jahr angedauert hatte.

Bauer betonte im Gespräch mit der RNZ, dass man den Streit hinter sich lassen wolle. Seither ist es still geworden um das Museum. Doch jetzt lädt die Gemeinderatsfraktion der Grünen zu einer Veranstaltung unter dem Motto "Völkerkundemuseum - Was wird aus der Portheim-Stiftung?" ein. Am morgigen Donnerstag, 6. September, führt Museumsdirektorin Margareta Pavaloi ab 18 Uhr durch Ausstellungen und Gebäude und berichtet dabei über ihre Arbeit.

Anschließend gibt es um 20 Uhr im Heidelberg Center for American Studies (HCA) in der Hauptstraße 120 eine Informationsveranstaltung: Prof. Frank Engehausen spricht über die Gründung und Entwicklung der Portheim-Stiftung und Prof. Klaus Schneider informiert über die Sammlung des Völkerkundemuseums. Der Eintritt ist frei.

Im Hinblick auf die Grünen-Veranstaltung meldete sich auch die Bunte Linke, die sich seit Beginn des Streits für das Museum stark gemacht hatte, zu Wort. In einer Stellungnahme erklärten Sprecherin Roswitha Claus und Stadträtin Hilde Stolz: "Wir erwarten, dass der Konsolidierungskurs für die Stiftung jetzt weitergeführt wird." Das Museum müsse verantwortungsbewusst gepflegt, erhalten - und das "großartige jüdische Erbe" weiterentwickelt werden.