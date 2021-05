Von Denis Schnur

Heidelberg. Einst lebte hier der Bahnhofsvorsteher. Von dem Haus, das heute als "Villa Manesse" bekannt ist, oberhalb des Eingangs zum Gaisbergtunnel hatte er einen guten Blick auf die Bahnhofsgebäude, die sich damals am heutigen Adenauerplatz befanden. Mit der Zeit zogen jedoch nicht nur Gleise und Bahnhof aus der Innenstadt, auch das Haus des Vorstehers wandelte sich. Und wo er früher sein Büro hatte und seine Familie lebte, sitzen heute Jura-Studierende vor dicken roten Büchern.

Denn die Villa, die nach dem mittelalterlichen Liederbuch "Codex Manesse" benannt ist, ist seit 2015 ein Lernraum für Examenskandidaten. In normalen Jahren haben 50 von ihnen den Schlüssel zu dem denkmalgeschützten Haus, in Corona-Zeiten noch 20. Sie alle haben hier eigene Arbeitsplätze, eigene Schränke – und ihre Ruhe. "Das ist ein ganz anderes Lernen als in der Bibliothek", berichtet Paula Anna Jenner, die sich hier auf ihr Examen vorbereitete. Neben den festen Arbeitsplätzen profitieren die angehenden Juristen in der Villa vor allem vom Miteinander. "Die Leute hier sind alle in einer ähnlichen Position. Alle haben dasselbe Ziel", so Jenner. Entsprechend könne man sich gegenseitig helfen. "Mir hat das definitiv geholfen."

Initiator Thomas Lobinger (v.l.) mit Manfred Lautenschläger und Bernhard Eitel.

"Das ist der Traum eines jeden Examenskandidaten", ist auch Prodekan Thomas Lobinger überzeugt, von dem die Idee zu dem deutschlandweit einzigartigen Projekt stammt. Er weiß, wie heftig die Vorbereitung auf das Staatsexamen für die Studenten ist. Wer das komplett zu Hause mache, bei dem verschwimme die Trennung zwischen Studium und Privatleben. "Da wird man doch irgendwann verrückt." Als er 2014 aus dem benachbarten Juristischen Seminar sah, dass die Villa leer steht, ergriff Lobinger deshalb die Initiative. Daraufhin wandte sich die Universität an die Stadt und mietete das Gebäude.

Seitdem steht es den Studierenden nicht nur offen, es wird von der Gruppe auch selbst verwaltet. Denn die Juristen sollen nicht nur einen guten Lernort erhalten, sondern auch Verantwortung übernehmen. Der Gedanke zieht sich schon durch das Auswahlverfahren für die begehrten Plätze: Pro Semester ziehen normalerweise 25 neue Nutzer ein – dafür erhält Lobinger jedoch 40 bis 50 Bewerbungen. "Wir wählen nicht nach Note aus", betont der Prodekan. Stattdessen müssen die Bewerber einen plausiblen Arbeitsplan vorlegen. Für Engagement in Unigremien gibt es ebenso Sonderpunkte wie für soziale Aspekte. "Wir wollen die Kandidaten auswählen, die hier reinpassen. Und am Ende wird gelost."

Obwohl das Projekt eine Erfolgsgeschichte ist, stand es nun jedoch auf der Kippe. Denn zu Beginn wurde es aus sogenannten "Qualitätssicherungsmitteln" finanziert – Geld, das das Land als Ersatz für die abgeschafften Studiengebühren überwies. Diese Mittel liefen jedoch aus. "Und für solche Flächen gibt es vom Land leider kein Geld. Für Forschung und Lehre ja, für das Lernen aber nicht", bedauert Uni-Rektor Bernhard Eitel. Und das Rektorat könne die Villa nicht auf Dauer alleine finanzieren. Lobinger hofft deshalb, langfristig einen Förderverein für seine Fakultät etablieren zu können, in den im besten Fall schon jeder Student einen geringen Beitrag zahlt, die ehemaligen Nutzer der Villa – bislang sind es 350 – vielleicht etwas mehr.

Damit das Projekt bis dahin weiterlebt, ist aber erstmal ein prominenter Absolvent der juristischen Fakultät eingesprungen: MLP-Gründer Manfred Lautenschläger fördert das Vorhaben über seine Stiftung in den nächsten vier Jahren mit 240.000 Euro – und trägt so die Hälfte der Kosten, den Rest übernimmt das Rektorat der Uni. "Was Herr Lobinger hier seinen Studenten bietet, ist einzigartig", zeigt sich Mäzen Lautenschläger begeistert. "Wenn es das 1964 schon gegeben hätte, hätte ich in meinem Examen sicher auch besser abgeschnitten."