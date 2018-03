Heidelberg. (run) Der Streit um den nächtlichen Lärm in der Heidelberger Altstadt spiegelt sich auch in den Leser-Kommentaren wider. Auf rnz.de und auf Facebook melden sich User zu Wort und vertreten sehr unterschiedliche Meinungen.

Viele sehen in der Kneipenkultur einen wichtigen Bestandteil Heidelbergs. So schreibt User Lars Sloth: "Jemand, der in die Altstadt zieht, tut das aus keiner Not heraus. Wer aus freien Stücken in die Altstadt zieht (was ich mal annehme bei den Wohnpreisen dort), sollte sich doch bewusst sein, dass es dort so etwas wie Kneipen gibt. Heidelberg ist nicht erst seit gestern eine Unistadt."

Ähnlich argumentiert auch Markus Gundi: "Immer das gleiche, der hippe Geldadel zieht mit seinen Bälgern Maximilian und Gretchen in das angesagte Ausgehviertel mit chicken Kneipen und großer Fluktuation, aber beschwert sich nach drei Wochen über genau das. Es ist eben nicht alles Sojalatte."

Petra Guntermann sieht das Hauptproblem eher in dem unanständigen Benehmen der Altstadtbesucher: "Niemand hat etwas gegen die Kneipen an sich. Oder gegen Partygäste, die in den Kneipen feiern, sich auf den Straßen in normaler Lautstärke unterhalten und Toiletten benutzen. Auch unter Alkoholeinfluss ist es möglich halbwegs den Anstand zu wahren. Das scheint leider vielen Leuten besonders schwer zu fallen." Grölen, Randalieren und in Hauseingänge pinkeln sei an der Tagesordnung, schreibt sie weiter und schließt ihre Ausführungen mit einer Frage: "Egal wie alt diese Kultur bereits sein soll, warum bitte sollte ein solch inakzeptables Verhalten toleriert werden?"

Zur Besonnenheit ruft Beate Kellermann auf. Sie kann aus jahrelanger Erfahrung berichten: "Ich wohne als Heidelbergerin seit 45 Jahren in der Altstadt, und das bewusst und gerne. Und mir ist es lieber, die Leute sind um zwei Uhr in der Kneipe und nicht schon früher auf der Straße, weil alles zu ist. Das Heidelberger Kneipenviertel ist nun mal in der Altstadt, das weiß man doch, wenn man hierher zieht."

Kellermann fordert vor allem die Stadt zum Handeln auf: "Wo sind denn die Sozialarbeiter, die die ungezogenen Randalierer zur Raison bringen? Die Störer sind doch nicht die Kneipengänger?"

User Ravenbird hofft derweil auf einen guten Kompromiss: "Gerade die breite Szene aus Kneipen und Gastronomie macht für viele den Flair Heidelbergs essentiell mit aus. Dabei ist eines der Probleme das die Ausgehzeit sich immer weiter nach hinten verlagert hat. Für mich ist das von der Arbeitszeit her zwar sehr praktisch, für andere die die entsprechende Geräuschkulisse bis spät in die Nacht haben eben nicht. Auf jeden Fall muss eine Lösung gefunden werden mit der alle leben können. Die Gastronomie wie die Anwohner. Den wenn man die Kneipenszene in Heidelberg tötet, tötet man auch einen großen Teil des Flairs der Stadt."