Heidelberg-Neuenheim/Biblis. (pol/rl) Der 54-jährige Michael Emil B. wurde zuletzt am heutigen Freitag in Neuenheim gesehen und ist seither verschwunden. Er sollte heute zu einem vereinbarten Termin in einer Klinik erscheinen, wo er nicht auftauchte. Konkrete Hinweise auf den Aufenthaltsort sind nicht bekannt. Die Suche der Polizei war bisher ohne Erfolg.

Michael Emil B. wird wie folgt beschrieben: 1,80 Meter groß, kräftig, 65 Kilo, hagere Figur, Glatze, teilweise Brillenträger, europäisches Aussehen. Er trug zuletzt eine dunkelblaue Jeans, hellblaues T-Shirt, dunkelblaue Fleecejacke, dunkelblaue Schuhe, olivgrüne Jacke.

Die Polizei befürchtet, dass sich der 54-Jährige aufgrund einer Desorientiertheit in einer hilflosen Lage befindet. Es bestehe eine Eigengefährdung und somit eine Gefahr für Leib und Leben, schreibt die Polizei.

Info: Hinweise zum Aufenthaltsort des 54-Jährigen können Sie unter der Telefonnummer 0621/174-4444 geben.