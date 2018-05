Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Nur in einem waren sich die Experten einig: Die Verkehrswende muss kommen. Welche Wege dorthin führen, diskutierte Baubürgermeister Jürgen Odszuck mit Volkhard Malik, dem Geschäftsführer des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN), und dem emeritierten Professor für Raumentwicklung und Landesplanung, Heiner Monheimer. Eingeladen hatte der Verein Urban Innovation - und stieß mit dem Thema nicht nur wegen des Masterplans im Neuenheimer Feld auf breites Interesse in der Bevölkerung: Etwa 100 Besucher drängten sich im Foyer der Kurfürstenanlage 58, der ehemaligen Zentrale der Heidelberger Druckmaschinen.

Heidelberg ist Pendlerhauptstadt: 69 Prozent der Erwerbstätigen kommen aus der Region in die Stadt. Viele von ihnen fahren mit dem Auto. Zu viele, finden die Experten. Dazu kommen 50.000 "Auspendler", die die Stadt in Richtung ihres Arbeitsplatzes verlassen. "Um aus der Gefühlsduselei herauszukommen", so Odszuck, habe sich die Stadt eine Datengrundlage verschafft, um zu sehen, wie viele Menschen wann wohin fahren.

Erst kürzlich hatte Oberbürgermeister Eckart Würzner kritisiert, dass der Verkehr so geleitet werde, dass der Großteil der Autos erst einmal ins Herzen der Stadt fahre, um dann zum Ziel zu kommen. "Irrwege", so der Baubürgermeister, müssten die Autofahrer auf sich nehmen. Die bisherige Verkehrsplanung sei am richtigen Ziel vorbeigegangen.

Der kostenlose Nahverkehr könnte eine Alternative sein. Erst kürzlich kam Mannheim in den "Genuss", als Versuchsstadt dafür auserkoren worden zu sein. Zuständig für Bahn und Bus ist dort Volkhard Malik. Und der ist wenig angetan: "Wir sind nicht die glühendsten Befürworter einer solchen Lösung", so der Chef vom VRN. 90 Millionen Euro würde das Projekt kosten, errechnete die Stadt Mannheim. Das wäre allerdings nicht das größte Problem: Aus seiner vorherigen Tätigkeit im Landesinnen- und -verkehrsministerium weiß Malik, dass die Effekte gering sind.

Für neue Ideen sei er allerdings offen, sagte er. So unterstütze er beispielsweise schon länger die Idee, eine moderne Seilbahn als neues Verkehrsmittel in der Region einzusetzen. Die Ansätze zu Mitfahrgelegenheiten wie die App "Match Rider Go", die bereits erprobt wird, hält er nicht für eine Lösung: "Das ist für mich ein Nischenthema." Da fehle einfach die Zuverlässigkeit.

Heiner Monheimer ist am radikalsten von den drei Diskutanten. Seit über 50 Jahren beschäftigt sich der emeritierte Professor mit der Thematik - und zeichnet sein eigenes Bild: "In meiner Zukunft wird es kein Straßenschild und auch kein Gaspedal mehr geben", so der 72-Jährige. Von den stark motorisierten Elektroautos aus dem Hause Tesla hält er gar nichts: "Die dürfen in Deutschland nicht auf die Straße", forderte Monheimer. Statt nur die herkömmlich angetriebenen Autos durch Elektrofahrzeuge zu ersetzen, müsse sich die Nutzung der Verkehrsmittel ändern. Ein Viertelmix schwebt ihm vor: Zu gleichen Teilen sollten sich die Menschen zu Fuß, mit dem Rad, dem öffentlichen Nahverkehr und dem Auto fortbewegen. Ein Erlebnis dürfe das Autofahren allerdings nicht mehr sein. Und das nicht nur wegen des fehlenden Gaspedals: "Es wird ein konsequentes Niedriggeschwindigkeitsszenario", so der Professor.

Das Auto müsse ausgebremst werden, um die Verkehrsteilnehmer dazu zu bringen, auf eine Alternative umzusteigen. Nicht nur die Klimaziele aus dem Pariser Abkommen müssten bis 2050 erfüllt sein. Monheimer dachte auch an die Gesundheit. Wer lange an einer Hauptverkehrsstraße wohne, lebe im Schnitt sieben Jahre kürzer, kritisierte er. Dass der Umstieg auf andere Verkehrsmittel derzeit so schlecht gelinge, liegt seiner Meinung nach gar nicht an den Angeboten: "Wir haben es nicht mit einem Infrastrukturproblem, sondern mit einem Psychologieproblem zu tun." Autofahrer unterschätzten beispielsweise ihre Fahrzeit eklatant, während Bahnfahrer sie tendenziell überschätzten. Deshalb sei Aufklärung hier besonders wichtig.

Der vergangenes Jahr gegründete Verein "Urban Innovation" versucht genau das. "Weil wir glauben, dass die Zukunft nicht etwas ist, das einfach passiert, sondern etwas, das wir gestalten können", erklärte Lutz Hager, Mitbegründer des Vereins. Der Staat jedenfalls tue dafür zu wenig, stellte Monheimer klar: "Der Bund macht seine Hausaufgaben nicht. Das Ruder wird nicht herumgerissen." 23 Milliarden Euro würde es den Staat kosten, den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr einzuführen, wenn er dies nicht auf die Kommunen abwälze. Für Monheimer ist es überfällig: "Viele haben den Autoverkehr satt", sagte er - und bekam viel Applaus.