Von Denis Schnur

Heidelberg. Sie ist 120 Zentimeter groß, aus Holz und hebt warnend die Hand: Die erste "Kleine Heidelbergerin" ist am vergangenen Donnerstag in der Klingentorstraße aufgestellt worden. Die mit einem Kinderfoto - das Motiv stammt aber nicht aus Heidelberg - bedruckte Holzfigur soll die Aufmerksamkeit der Autofahrerinnen und -fahrer in diesem Bereich der Altstadt erhöhen. Idealerweise führe sie dazu, dass sich die Fahrer bremsbereit halten und ihre Geschwindigkeit verringern, so die Stadtverwaltung.

Die Klingentorstraße wird im Kinderwegeplan wegen des nahegelegenen Internationalen Kindergartens des Deutsch-Amerikanischen Instituts als Kinderweg empfohlen. Die "Kleine Heidelbergerin" soll als Pilotprojekt der Stadt Heidelberg im Rahmen des Sicherheitsaudits dazu beitragen, die Straße sicherer zu machen.

Ob das tatsächlich funktioniert, überprüft die Stadtverwaltung in den nächsten Wochen. Denn bevor die Figur aufgestellt wurde, hat sie bereits für einige Tage die Geschwindigkeit der Autofahrer in der Klingentorstraße gemessen. Aktuell tut sie das erneut: Eine sogenannte "Topo-Box" kontrolliert 15 Meter hinter der "Kleinen Heidelbergerin" - installiert auf einem Straßenschild -, wie schnell die Autos unterwegs sind und um welchen Fahrzeugtyp es sich handelt. "Die Daten werden nur für die Auswertung genutzt", so eine Stadtsprecherin auf RNZ-Anfrage. Temposünder würden auf diese Art und Weise nicht ermittelt.

Noch bis Ende Oktober werden in insgesamt drei Phasen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im November dürfte dann feststehen, ob die Figur zur Verkehrsberuhigung beitragen kann.

Anhand der Ergebnisse des Pilotversuchs will die Stadtverwaltung dann über weitere mögliche Standorte entscheiden. Die "Kleine Heidelbergerin" ersetze dabei jedoch keine Verkehrszeichen, sondern diene als zusätzliche Maßnahme zur Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Im Rahmen des Sicherheitsaudits werden alle potenziellen Gefahrenstellen auf Kinder- und Schulwegen sowie rund um Senioreneinrichtungen in Heidelberg untersucht. Kleinere Maßnahmen - wie die "Kleine Heidelbergerin" - setzt die Verwaltung dabei sofort um.