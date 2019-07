Von Maria Stumpf

Heidelberg. Das Masterplanverfahren im Neuenheimer Feld wird insgesamt länger dauern als gedacht. Mit großer Mehrheit entschieden die Mitglieder der öffentlichen Forumssitzung am Dienstagabend nach langer Diskussion, sich mit den Entwürfen der vier Planungsbüros inhaltlich erst gar nicht zu befassen. Sie verlangen zunächst Nachbesserungen an den Entwürfen. Ein externer Verkehrsplaner hatte ihnen diesen Schritt zu Beginn der Sitzung nahegelegt. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, rechnet man damit, dass das Forum erst im Oktober erneut tagen kann. Die gesamte Terminplanung für das Masterplanverfahrens werde diesem Zeitrahmen angepasst.

Im Forum sitzen rund 80 Vertreter aus Bürgerschaft, Vereinen, Nutzer des Campus und des Handschuhsheimer Feldes, aus Politik und Behörden. Die Projektträger des Masterplan-Verfahrens sind das Land Baden-Württemberg, die Stadt Heidelberg und die Universität. Im Mai hatten vier Planungsbüros vom Gemeinderat den Auftrag bekommen, ihre Ideen zur Entwicklung des Neuenheimer Feldes jeweils in einem Entwurf zusammenzufassen. Anfang Juli wurden diese öffentlich vorgestellt, nun sollten sich die Forumsmitglieder im Rahmen der Bürgerbeteiligung bei ihrem Treffen in der Jugendherberge mit der Frage beschäftigen, welche der vier Entwicklungsperspektiven die besten Lösungsansätze biete. Im Fokus: Städtebau, Freiraum, Technische Infrastruktur und Mobilität. Nach einer zweiten Forumssitzung am 25. Juli sollten dann die Ergebnisse den Entscheidungsgremien im Masterplanverfahren übergeben werden. Daraus wird jetzt erst einmal nichts.

Dafür sorgte Christian Schiller, Ingenieur für Verkehrsmodelle und externer Berater der Projektträger. Er referierte zunächst allgemein zu den Möglichkeiten und Grenzen von Verkehrsmodellen. Bei der Durchsicht aller Entwürfe seien ihm allerdings "Ungenauigkeiten und Unsauberkeiten" aufgefallen: "Ob das Flüchtigkeitsfehler sind mit großer oder kleiner Wirkung kann ich jetzt nicht sagen." Welche Daten er genau meinte, ließ er offen. Die Modelle müssten "homogenisiert werden". Aber: "Die tatsächlichen Verkehrszahlen sind schwierig zu vergleichen. Ich würde die heute nicht verwenden."

Das sorgte in den Reihen der Forumsteilnehmer für Unverständnis. "Warum sitzen wir dann hier? Das ist doch reine Zeitverschwendung. Wir brauchen verlässliche Zahlen, es muss nachgerechnet werden", hieß es von vielen Seiten. Dass Vorgaben und Daten der Stadt fehlerhaft gewesen sein könnten, wies Alexander Thewalt vom Amt für Verkehrsmanagement zurück. Auch er hielt sich aber mit Details bedeckt. "Die Büros haben Fehler gemacht. Wir wissen das aber auch erst seit gestern", fügte er hinzu.

"Eine echte Bauchlandung ist das heute hier", kommentierte ein Teilnehmer. Dass im Rahmen der Qualitätssicherung in einem solch komplexen Verfahren Fehler gemacht werden könnten, sei nichts Au-ßergewöhnliches, meinte jedoch Berater Schiller. "Es ist mein Job, diese zu finden."

Wie wird es weiter gehen? Die Entscheidung des Forums sei nachvollziehbar und richtig, hieß es bei der Stadt. Die Fehler lägen bei den Planungsbüros. Zum Beispiel seien ÖPNV-Linien eingezeichnet worden, wo keine Haltestellen sind, oder Straßen für den Verkehr geöffnet, wo das nach Vorgaben der Stadt nicht sein sollte. Das "Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und -systeme (IVAS)" aus Dresden werde nun mit der Korrektur aller vier Entwürfe beauftragt. Das Büro habe bereits das Modell der Stadt erarbeitet, worauf sich die vier Planungsbüros stützten.