Der Park & Ride-Platz soll auf dem Gewann Farrwiesenäcker an der Umgehungsstraße von Dossenheim gebaut werden. Die Verwaltung will den Shuttlebus dann am Neckar entlang, über den Allmendpfad und die Tiergartenstraße, in Richtung Campus fahren lassen. Wo der Bus enden soll, ist noch nicht klar, wahrscheinlich am Tiergartenschwimmbad. Grafik: RNZ-Repro