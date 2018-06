Von Anica Edinger

Heidelberg. Mehr als eine Stunde braucht Heike Dürr jeden Tag zur Arbeit - für eine Strecke von 12,5 Kilometern. "Die Stimmung wird immer schlechter: Die Patienten sind sauer, wir sind sauer, manchmal kann die Sprechstunde morgens um 9 Uhr nicht losgehen, weil keiner da ist." Heike Dürr arbeitet in der Hautklinik im Neuenheimer Feld, sie ist Chefsekretärin des Ärztlichen Direktors Prof. Alexander Enk, und sie sagt: "So kann es nicht weitergehen."

Deshalb hat Dürr jetzt eine Online-Petition für ein besseres Verkehrskonzept gestartet, seit März sammelte sie Unterschriften im ganzen Klinikum - mit Erfolg: Insgesamt 2971 Mitarbeiter haben unterschrieben. Am Mittwoch übergab Dürr die lange Liste gemeinsam mit Irmtraut Gürkan, der Kaufmännischen Direktorin des Uniklinikums, und vielen weiteren Mitarbeitern vor dem Rathaus an Oberbürgermeister Eckart Würzner. Und der zeigte sich verständnisvoll: "Morgens und abends gibt es im Neuenheimer Feld weder ein Vor noch ein Zurück." Daher brauche man Lösungen - und zwar, bevor der Masterplan-Prozess fürs Neuenheimer Feld Ende 2019/Anfang 2020 abgeschlossen sei. Nur: "Mir ist noch nicht klar, wie das gelingen kann."

Umfrage Weniger Stau im Neuenheimer Feld - Nur wie? Seit Jahren wird diskutiert, wie die Verkehrsproblematik im Neuenheimer Feld-Campus in Heidelberg gelöst werden kann. Einige Vorschläge gab es schon: 5. Neckarquerung für den Autoverkehr Nordzubringer für den Autoverkehr Straßenbahnlinie ins Neuenheimer Feld

Die Mitarbeiter des Klinikums haben da schon genauere Vorstellungen. Etwa ein Nordzubringer durch das Handschuhsheimer Feld. Für Carmen Schwarz, Fachkrankenschwester Onkologie im Nationalen Centrum für Tumorerkrankungen (NCT), wäre das wenigstens eine Interimslösung. Denn sie befürchtet: "Wenn die Dossenheimer Landstraße saniert wird, geht gar nichts mehr." Gerade für ihre Patienten im NCT sei die Verkehrssituation extrem belastend. "Sie kommen oder gehen meist schon in einem schlechten Zustand - etwa nach einer schweren Chemo -, und dann müssen sie noch stundenlang im Auto sitzen." Für die Patienten und für ihre Kollegen kam Schwarz am Mittwoch vors Rathaus - denn sie selbst fährt täglich mit dem Rad aus Handschuhsheim zum NCT.

Allerdings komme mehr als die Hälfte aller Mitarbeiter im Neuenheimer Feld - insgesamt arbeiten dort gut 10.000.- aus einem Umkreis von mehr als zehn Kilometern. "Sie aufs Fahrrad zu verweisen, ist illusionär", sagt Markus Jones, der stellvertretende Kaufmännische Direktor. Ein weiteres Problem für ihn: "Kinder aus der Kinderbetreuung werden nicht rechtzeitig abgeholt." Überhaupt bringe der Verkehrskollaps sämtliche Abläufe in den Kliniken durcheinander. "Das hat Auswirkungen auf den ganzen Betrieb", sagt auch Stefanie Guhr aus der Rechtsabteilung. Ein weiterer Lösungsansatz für sie: die fünfte Neckarquerung, gegen die sich vor allem die Wieblinger seit Jahren wehren.

Doch Irmtraut Gürkan machte deutlich: "Wir können nicht mehr warten. Wir brauchen jetzt eine Lösung." Von Jahr zu Jahr werde die Situation schwieriger. Das belaste alle Beteiligten im Feld - "es gibt immer wieder Kündigungsandrohungen", sagt die Kaufmännische Direktorin. Das Klinikum tue schon alles, was in seiner Macht stehe, um die Situation zu entschärfen. Gerade arbeite man an einem Konzept, Mitarbeiter bei der Anschaffung von E-Bikes zu unterstützen. Doch Gürkan insistierte: "Ohne Sie und den Gemeinderat geht es bald nicht mehr weiter." Also versprach Würzner, das Thema heute im Gemeinderat noch einmal anzusprechen - "auch wenn die politische Lage jetzt aufgrund des Masterplans schwierig ist".

Info: https://www.openpetition.de/petition/online/neues-verkehrskonzept-fuer-das-neuenheimer-feld-in-heidelberg